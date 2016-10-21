Edinilen bilgiye göre, Mimar Sinan Mahallesi Adıyaman Valilik Konutu yakınlarında yapımı devam eden 7 katlı bir binanın 6. katında iskele üzerinde sıva yapan 27 yaşındaki Yasir Seyfettin, üzerinde durduğu iskelenin çökmesiyle aşağıya düştü. İskeleyle birlikte aşağıya düşen Suriyeli Yasir Seyfettin feci şekilde yaralandı. Yaralı işçi olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Yasir Seyffetin yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Seyfettin’in cenazesi hastane morguna alındı.

Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Cihan Kizir