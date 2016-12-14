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Suriyeli kadın evinde ölü bulundu

Gaziantep’te 41 yaşındaki Suriyeli kadın evinde ölü bulundu.

Suriyeli kadın evinde ölü bulundu

14 Aralık 2016 10:54

Olay, önceki gece Şahinbey ilçesi Akyol Mahallesi'nde yaşandı. Suriye uyruklu 41 yaşındaki Bediha Elmısri, evinde boğazına sarılmış bez parçasıyla ölü bulundu. Eşinin cansız bedeni ile karşılaşan Ebu İsmail (64) ise eşinin boynundaki 3 bin lira değerindeki altın zincirin kayıp olduğunu iddia etti.

Akyol Mahallesi'nde bulunan evine yakın bir mesafede bakkal işleten Ebu İsmail evde yalnız olan eşini cep telefonuyla defalarca aramasına rağmen ulaşamadı. Bunun üzerine eve giden İsmail, eşini yerde yatarken buldu. Eşinin, boynuna sarılmış bez parçasını çıkaran İsmail, Mısri'nin intihar ettiğini düşünerek sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalede Mısri'nin öldüğünü belirledi. Ebu İsmail, olay yerinde polise verdiği ilk ifadede eşinin boynundaki 3 bin lira değerindeki altın zincirin ve cep telefonunun kayıp olduğunu söyledi. Polis ve savcının incelemesinin ardından Suriyeli kadının cenazesi otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polis olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğunu araştırıyor.


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