Diğer
Kategoriler

Suriyeli kadının şüpheli düşüşü

Adana’da 3. kattan düşerek yaralanan Suriyeli genç kadın, kendisini kocasının aşağı attığını ileri sürerken, kocası da eşinin intihar etmek için atladığını savundu.

Suriyeli kadının şüpheli düşüşü

19 Eylül 2016 13:07

Edinilen bilgiye göre, olay Yüreğir ilçesine bağlı Başak Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Suriye’de yaklaşık 6 yıldır devam eden iç savaştan kaçan Doğa Rahman (23) Adana’ya geldi. Rahman burada tanıştığı evli ve 10 çocuk babası Mustafa Türkmen (39) ile dini nikahla evlendi. Rahman kuma geldiği evde Ayşe Türkmen (38) ile birlikte yaşamaya başladı. Bir süre sonra genç kadın, eşiyle sorun yaşamaya başladı.
Bu sabah ise Doğa Rahman 3. katındaki evinin damından aşağı düştü. Hemen çağrılan ambulans ile Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne getirilen Rahman, polise verdiği ilk ifadede eşinin kendisini aşağı attığını ileri sürdü. Polis bunun üzerine Mustafa Türkmen’i gözaltına aldı. Türkmen de eşinin intihar etmek istediğini savundu. Genç kadının hastanedeki tedavisi sürüyor.

Fatih Keçe

Etiketler: suriyeli kadın


BAKMADAN GEÇME
YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 28°C

  • Ankara

    Ankara 26°C

  • İzmir

    İzmir 26°C

  • Bursa

    Bursa 28°C

  • Trabzon

    Trabzon 33°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatları
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını \%15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Whatsapp İletişim:
0548 891 06 34

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!