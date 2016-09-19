Edinilen bilgiye göre, olay Yüreğir ilçesine bağlı Başak Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Suriye’de yaklaşık 6 yıldır devam eden iç savaştan kaçan Doğa Rahman (23) Adana’ya geldi. Rahman burada tanıştığı evli ve 10 çocuk babası Mustafa Türkmen (39) ile dini nikahla evlendi. Rahman kuma geldiği evde Ayşe Türkmen (38) ile birlikte yaşamaya başladı. Bir süre sonra genç kadın, eşiyle sorun yaşamaya başladı.

Bu sabah ise Doğa Rahman 3. katındaki evinin damından aşağı düştü. Hemen çağrılan ambulans ile Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne getirilen Rahman, polise verdiği ilk ifadede eşinin kendisini aşağı attığını ileri sürdü. Polis bunun üzerine Mustafa Türkmen’i gözaltına aldı. Türkmen de eşinin intihar etmek istediğini savundu. Genç kadının hastanedeki tedavisi sürüyor.

Fatih Keçe