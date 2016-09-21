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Suriyeli kağıt toplayıcı, boğazı eksilmiş halde bulundu

Adana’da atık kağıt toplayan Suriyeli bir kişi, depoda boğazı kesilmiş halde bulunarak hastaneye kaldırıldı.

Suriyeli kağıt toplayıcı, boğazı eksilmiş halde bulundu

21 Eylül 2016 13:59

Edinilen bilgiye göre, olay Yüreğir ilçesine bağlı Sinanpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, atık kağıt topladıktan sonra depoya gelen bir kişi, yerde kanlar içinde yatan şahsı görünce ambulans çağırdı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yüz üstü yatan şahsı çevirdiklerinde boğazının kesik olduğunu fark edince hemen müdahale etti. Yaralı, olay yerinde ilk müdahalesi yapıldıktan sonra ambulans ile Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hayati tehlikesi bulunan ve ameliyata alınan yaralının 19 yaşında Hasan Ali İsa olduğu ve Suriye’den iç savaştan kaçarak Adana’ya geldiği öğrenildi. Polis olayla ilgili çalışma başlatarak çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

Olayla ilgili araştırma sürüyor.

Etiketler: adana, kağıt toplayıcı


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