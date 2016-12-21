Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Gündem
  •  » Suriyeli küçük Hüseyin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı görmek istiyor

Suriyeli küçük Hüseyin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı görmek istiyor

Suriye’deki iç savaşta babası öldükten sonra Türkiye’ye ailesi ile gelen 8 yaşındaki Hüseyin çok sevdiği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’nın, binmek istediği arabaların ve Suriye-Türkiye Bayrakları resmini çizdi. Hayal ettiği arabaya binme isteğini İl Milli Eğitim Müdürlüğü gerçekleştirirken minik Hüseyin çok sevdiği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yanına gidip sarılmak istiyor.

Suriyeli küçük Hüseyin, Cumhurbaşkanı Erdoğanı görmek istiyor

21 Aralık 2016 10:49
Suriyeli küçük Hüseyin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı görmek istiyor - Tıkla İzle

Suriye’deki iç savaşta, yaklaşık 4 yıl önce babası Hasan Hüseyin ekmek almaya gittiği sırada uçaktan atılan bomba sonucu hayatını kaybederken 8 yaşındaki Hüseyin Hüseyin, 4 kardeşi ve annesi Sana ile Halep'teki evlerinden ayrılıp Türkiye’ye sığındı. İzmir’e gelen Hüseyin ailesi, Konak ilçesi Kubilay Mahallesi’nde 2 göz odada 2 Suriyeli aile ile birlikte kalmaya başladı. Anne Sana Hüseyin haftalık 100 liraya çanta üretim atölyesinde çalışırken 8 yaşındaki Hüseyin Hüseyin ise İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün açtığı Hacı Nuri Sevil Suriyeli Çocuklar Geçici Eğitim Mekrezi’nde eğitim görmeye başladı. Suriye’de hiç eğitim göremeyen küçük Hüseyin, İzmir’de başladığı eğitim ile kısa sürede farkındalığını ortaya koydu. Öğretmenleri tarafından resim çizme yeteneği fark edilen Hüseyin, çok binmek istediği araba ve Suriye’deki savaş mağdurlarına Türkiye’nin kapılarını açan çok sevdiği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın resimlerini yapmaya başladı.

Cumhubaşkanı’na sarılmak istiyor
Okula başladığında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erodoğan’nın resmini gören Hüseyin, kimseden yardım almadan Türk Bayrağı ve Erdoğan’ın resmini yaptı. Bunu gören öğretmenleri ise Hüseyin’in bu yeteneğine ve sevgisine çok şaşırdı. Savaştan kurtulup Türkiye’ye gelen Hüseyin, ''Babam Erdoğan’ı çok seviyordu. Bende burada Erdoğan’ı gördüm, bizi savaştan kurtardı. Bende Erdoğan’ı çok seviyorum. Onu çok seviyorum, görmek istiyorum, babam gibi sarılmak istiyorum. Erdoğan babam gibi benim saçımı okşasın'' ifadelerini kullandı. 

Hüseyin’in Türkiye-Suriye sevgisi
Suriyeli Hüseyin hem vatanı Suriye’yi çok severken hem de ikinci vatanı olarak gördüğü Türkiye’yi çok seviyor. Bu sevgisini ise resimlere döktüğü görüldü. Minik Hüseyin, çok sevdiği pastayı resmederken pastanın üzerine hem Suriye Bayrağı hem de Türkiye Bayrağı çizmesi dikkat çekti. Başka yaptığı bir resimde ise bir elin üzerine hem Suriye hem de Türkiye Bayrağı çizdiği görüldü. Küçük yaşta olmasına rağmen Suriye’de kaldığı zamanda yaşanan savaşın dehşetini gören küçük Hüseyin, büyüyünce asker olmak istediğini belirtirken, ''Babamın üzerine bombayı Esad attı. Asker olup, savaşmak istiyorum. Babamın intikamını almak istiyorum'' dedi. 

Hayalini İl Milli Eğitim Müdürlüğü gerçekleştirdi
Yaşadığı acı dolu günlerin ardından Türkiye’de annesi ve 4 kardeşi ile yeniden hayata tutunan Hüseyin, en çok yaptığı resmiler arasında araba resimleri bulunuyor. Hiç arabaya binemeyen ve arabaya binip gezmeyi çok isteyen Hüseyin’in bu hayalini İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü gerçekleştirdi. Hüseyin'i okuduğu okuldan alan İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, Hüseyin'e küçük bir İzmir turu yaptırdı. Hüseyin'in arabadaki mutluluğu ise yüzünden okundu. İzmir Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, ''Eğitim bir bütündür. Çocuklarımızın hayallerini gerçekleştirmek için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Devletimizin zor durumda olan insanlara kucak açtığı bu dönemde, çocuklar için yapabileceğimiz ne varsa yapacağız’’ diye konuştu.

Atakan Şen -Mihrap Düzöz
 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 5°C

  • Ankara

    Ankara 0°C

  • İzmir

    İzmir 9°C

  • Bursa

    Bursa 5°C

  • Trabzon

    Trabzon 8°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç