Suriye’deki iç savaşta, yaklaşık 4 yıl önce babası Hasan Hüseyin ekmek almaya gittiği sırada uçaktan atılan bomba sonucu hayatını kaybederken 8 yaşındaki Hüseyin Hüseyin, 4 kardeşi ve annesi Sana ile Halep'teki evlerinden ayrılıp Türkiye’ye sığındı. İzmir’e gelen Hüseyin ailesi, Konak ilçesi Kubilay Mahallesi’nde 2 göz odada 2 Suriyeli aile ile birlikte kalmaya başladı. Anne Sana Hüseyin haftalık 100 liraya çanta üretim atölyesinde çalışırken 8 yaşındaki Hüseyin Hüseyin ise İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün açtığı Hacı Nuri Sevil Suriyeli Çocuklar Geçici Eğitim Mekrezi’nde eğitim görmeye başladı. Suriye’de hiç eğitim göremeyen küçük Hüseyin, İzmir’de başladığı eğitim ile kısa sürede farkındalığını ortaya koydu. Öğretmenleri tarafından resim çizme yeteneği fark edilen Hüseyin, çok binmek istediği araba ve Suriye’deki savaş mağdurlarına Türkiye’nin kapılarını açan çok sevdiği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın resimlerini yapmaya başladı.

Cumhubaşkanı’na sarılmak istiyor

Okula başladığında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erodoğan’nın resmini gören Hüseyin, kimseden yardım almadan Türk Bayrağı ve Erdoğan’ın resmini yaptı. Bunu gören öğretmenleri ise Hüseyin’in bu yeteneğine ve sevgisine çok şaşırdı. Savaştan kurtulup Türkiye’ye gelen Hüseyin, ''Babam Erdoğan’ı çok seviyordu. Bende burada Erdoğan’ı gördüm, bizi savaştan kurtardı. Bende Erdoğan’ı çok seviyorum. Onu çok seviyorum, görmek istiyorum, babam gibi sarılmak istiyorum. Erdoğan babam gibi benim saçımı okşasın'' ifadelerini kullandı.

Hüseyin’in Türkiye-Suriye sevgisi

Suriyeli Hüseyin hem vatanı Suriye’yi çok severken hem de ikinci vatanı olarak gördüğü Türkiye’yi çok seviyor. Bu sevgisini ise resimlere döktüğü görüldü. Minik Hüseyin, çok sevdiği pastayı resmederken pastanın üzerine hem Suriye Bayrağı hem de Türkiye Bayrağı çizmesi dikkat çekti. Başka yaptığı bir resimde ise bir elin üzerine hem Suriye hem de Türkiye Bayrağı çizdiği görüldü. Küçük yaşta olmasına rağmen Suriye’de kaldığı zamanda yaşanan savaşın dehşetini gören küçük Hüseyin, büyüyünce asker olmak istediğini belirtirken, ''Babamın üzerine bombayı Esad attı. Asker olup, savaşmak istiyorum. Babamın intikamını almak istiyorum'' dedi.

Hayalini İl Milli Eğitim Müdürlüğü gerçekleştirdi

Yaşadığı acı dolu günlerin ardından Türkiye’de annesi ve 4 kardeşi ile yeniden hayata tutunan Hüseyin, en çok yaptığı resmiler arasında araba resimleri bulunuyor. Hiç arabaya binemeyen ve arabaya binip gezmeyi çok isteyen Hüseyin’in bu hayalini İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü gerçekleştirdi. Hüseyin'i okuduğu okuldan alan İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, Hüseyin'e küçük bir İzmir turu yaptırdı. Hüseyin'in arabadaki mutluluğu ise yüzünden okundu. İzmir Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, ''Eğitim bir bütündür. Çocuklarımızın hayallerini gerçekleştirmek için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Devletimizin zor durumda olan insanlara kucak açtığı bu dönemde, çocuklar için yapabileceğimiz ne varsa yapacağız’’ diye konuştu.

Atakan Şen -Mihrap Düzöz

