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Suriyeli muhalifler İdlib’de 16 köyü geri aldı

Suriye muhalif güçleri, rejim güçleri ile girdiği şiddetli çatışmalar sonucu son 24 saat içinde Hama kırsalında ve İdlib’in güneyindeki 16 köyün kontrolünü ele geçirdi.

Suriyeli muhalifler İdlibde 16 köyü geri aldı

15 Ocak 2018 15:46

Muhalif güçler, Suriye rejim güçlerinden bazı askeri malzeme ve mühimmat depolarını aldı. Muhalif güçler ile Suriye rejim güçleri arasında çatışmalar sürerken Rus savaş uçakları ve Suriye rejimine ait helikopterler çatışma bölgesini bombaladı.

Suriye muhalif güçleri, rejim güçleri ve yabancı milis destekçileri ile İdlib’ın güneyinde girdiği yoğun çatışmalar sonunda Atşan, el-Huveyn, Hısan mezraları, Lüveybide, Marag tebesi, Cedan, el-Hayse, Hazne tepesi, Ebu Omer Tepesi, el-Selumiye mıntıkalarının kontrolünü ele geçirdi.

Diğer taraftan muhalif güçler, Ebu Zuhur askeri havaalanı civarında bulunan Resmel Verd, İstablat, Sürüç, Resm el-Abid, el Haysa, Züfer el Suğra, Züfer el-Kübra köylerini ele geçirdi. Suriye muhalif güçleri, Suriye rejim güçlerinden 4 füze, üzerinde makineli tüfek bulunan bir araç ve mühimmat deposunu aldı.

Suriye'nin 3 askeri muhaliflere esir düştü. Rejim güçlerinin 37 ölü veya yaralı kaybı bulunduğu belirtildi. 

Muhamed El Mustafa

Etiketler: İdlib, suriyeli muhalifler

 

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