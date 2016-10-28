Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Halep’in batısına Suriyeli muhaliflerin yüzlerce füze fırlattığını ve 15 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Gözlemevi, Halep’in doğusunda bulunan Nayrab askeri havalimanını da hedef aldıklarını bildirdi. Gözlemevi, muhaliflerin Halep kuşatmasını kırmak için yeni bir operasyon başlattıklarını duyurdu.

Suriye hükümeti ise, Halep çevresindeki çeşitli cephelerde muhalif gruplar ve DEAŞ militanları tarafından gerçekleştirilen saldırıları püskürttüklerini ifade etti. Savunma Bakanlığı sitesinde yer alan haberde, tuzaklı araçların, tankların ve zırhlı araçların imha edildiği belirtildi.

Halep’te yaklaşık 270 bin kişi, rejim yanlıları tarafından aylardır kuşatma altında.