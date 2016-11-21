2011 yılında Suriye’deki çatışma ortamından kaçıp Türkiye’ye sığınan Biyomedikal Mühendisi Mohamad Mouaz Alzen (27), 2016 yılının başlarında İzmir’de iş yeri açtı. İddialara göre, çalışma izni olmadığı için dükkanı kapatılan Alzen, sınır dışı edilmek üzere İzmir Valiliği İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü. Ülkesine iadesi durumunda askerliğini yapmamasından dolayı “vatana ihanet” suçundan idam edilme tehlikesiyle karşı karşıya kalacak olan Alzen, yaklaşık 20 günün ardından serbest bırakılarak ailesine kavuştu.

İhlas Haber Ajansı’nın (İHA) konuyla ilgili yaptığı haber üzerine harekete geçen İçişleri Bakanlığı, Suriyeli mühendis Alzen’in ülkesine iade edilmemesi için İzmir Valiliği’ne talimat verdi. Talimat üzerine serbest bırakılan Alzen, yaklaşık 20 günün ardından eşi Esma ve henüz 11 aylık olan kızları Maria’ya kavuştu.

Türkiye’de adalet olduğuna inandığını belirten Mohamad Mouaz Alzen, “Biyomedikal mühendisi olarak firma açtım ama sıkıntılar çıktı. Beni Göç İdaresine götürdüler. Allah’a şükür sıkıntılar çözüldü. Çalışma ve oturma izni için başvuru yaptım. Tekrardan firma açacağım. Yasalara bakıp bunlara uygun bir firma açmak istiyorum” dedi.

VATANDAŞLIK İÇİN BAŞVURU YAPACAK

Amacının medikal sektöründe en yeni cihazları üretmek olduğunu söyleyen Alzen, İzmir İl Göç İdaresi’nde kendisine “Bugün çıkacaksın” dediklerini ancak 18-19 gün tutulduğunu söyledi. Serbest kaldığını öğrenince şaşırdığını ifade eden Alzen, "Eşime geleceğimi söylemedim. Beni kapıda gördü ve şaşırdı" diye konuştu.

Serbest kaldığı için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım’a teşekkür de eden Alzen, vatandaşlık almak istediğini de belirterek, “Biz insanız, Müslümanız ve her yerde kardeşiz” dedi.

“İÇİŞLERİ BAKANLIĞI DEVREYE GİRDİ”

Alzen’in avukatı Mustafa Oğuz Kurdu ise yapılan haberin ardından İçişleri Bakanlığının müvekkilinin serbest bırakılması için İzmir Valiliğine talimat verdiğini açıklayarak, “Bu süreç içerisinde Suriyelilerle ilgili emsal bir karar da alındı. Anayasa Mahkemesinin verdiği emsal karara göre bundan böyle Suriyeli vatandaşlar ülkelerine iade edilemeyecek. Bu karara gerekçe olarak, Suriye’deki savaş ortamı ve mezhepsel çatışmalar gösterildi. Suriyeli vatandaşların ülkelerine iade edilmeleri halinde can güvenliği olmaması ve ülkelerinde idam edilme risklerinin de olduğu göz önüne alınarak böyle bir karar verildi” şeklinde konuştu.

Müvekkilinin ikamet izni için başvuru yaptığını, çalışma izni de almak istediğini kaydeden Kurdu, “Kendisi biyomedikal mühendisi ve 3 dil biliyor. Ülkemizde işyeri açıp kendi mesleğini icara etmek istiyor. Bu konuda yetkililerin tarafımıza yardımcı olacağı kanaatindeyiz” ifadelerini kullandı.