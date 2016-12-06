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Suriyeli Mülteci Çocuklarla Göç Ve Çocuk Sempozyumu

Suriyeli mülteci çocuklarla El Ele Projesi Uluslararası Göç Ve Çocuk Sempozyumu tamamlandı.

Suriyeli Mülteci Çocuklarla Göç Ve Çocuk Sempozyumu

06 Aralık 2016 12:11

Merhum Hacı Habibullah Geredevi Vakfı`nın liderliğinde, Üsküdar Üniversitesi ve CEIPES (İtalya) ortaklığında Şubat ayı içerisinde başlatılan proje kapsamında Kasım 2016 tarihlerinde Üsküdar Üniversitesi`nin ev sahipliğinde “Uluslararası Göç ve Çocuk” temalı bir sempozyum düzenlendi.

Uluslararası Göç ve Çocuk Sempozyumu tarihsel, ekonomik, sosyal, politik ve hukuki boyutları bulunan göç olgusunu, çocuklar açısından ele almayı ve bilimsel bir zeminde tartışmayı amaçlamıştır. Sempozyum kapsamında, çocukların hem iç hem de dış göç süreçlerindeki deneyimlerinin, yeni yaşam alanlarında karşılaştıkları ekonomik, kültürel, eğitimsel ve psiko-sosyal sorunlarının farklı disiplinler temelinde ele alınmıştır. Sosyoloji, tarih, felsefe, edebiyat, psikoloji, sinema, hukuk, eğitim ve antropoloji disiplinleri temelinde göç ve çocuk olgusunun incelenmesi, bu alanda sağlıklı ve uygulanabilir çözüm önerilerinin getirilmesi ve politikaların üretilebilmesine katkı sağlaması hedefleniyor.

Sempozyum kapsamında Türkiye, Yunanistan, İtalya, İngiltere, Suriye, Kazakistan, Kırgızistan, Azerbaycan ve Amerika Birleşik Devletleri`nden toplam 200 akademisyen, politika yapıcı ve sivil toplum örgütü temsilcilerinin katılımlarıyla Göç, Kültür ve Çocuk, Göç ve Çocuk Suçluluğu, Göç, Çocuk ve Sosyalleşme, Çocuk Hakları ve Göç, Göçün Çocuklar Üzerindeki Psikolojik Etkileri, Göç ve Çocuk İşçiliği, Sinema ve Edebiyatta Göçmen Çocuk Teması, Kent ve Göçmen Çocuk, Göçle Değişen Aile Yapısı ve Çocuk, Göç, Kadın ve Çocuk, İnsan Kaçakçılığı ve Çocuk, Göç, Mekânsal Değişim ve Çocuk konuları dahilinde paneller düzenlendi.

Suriyeli Çocuklarla El Ele Projesi Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından ortak finanse edilen Sivil Toplum Diyaloğu Programı çerçevesinde gerçekleştiriliyor. Program, Türkiye ve Avrupa Birliği üyesi ülkelerden sivil toplum kuruluşlarının, ortak bir konu etrafında bir araya gelerek, toplumların birbirini tanımaları, karşılıklı bilgi alışverişi ve kalıcı diyalog kurmalarını sağlayan bir platform olarak geliştirildi. Programın teknik uygulamasından Avrupa Birliği Bakanlığı sorumludur. Merkezi Finans ve İhale Birimi ise Programın sözleşme makamı.
 

Etiketler: göç ve çocuk sempozyumu. suriyeli çocuklar, Üsküdar Üniversitesi


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