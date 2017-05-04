Suriyeli mültecilerin hayatı film oluyor

Ülkesindeki savaştan kaçıp Türkiye’ye sığınan Suriyeli mültecilerin dramı kısa film oluyor. 'Yüzme Öğreniyorum' adıyla seyirci karşısına çıkacak film, Suriyeli mülteci karı koca Ruksan ve Hasan'ın Avrupa'ya kaçış öyküsünü konu alıyor. Başrol oyuncuları Gönül Nagiyeva ‘Ruksan’ karakterini, Ergün Kuyucu da ‘Hasan’ karakterini canlandıracak.

Filmin sahneleri İzmir ve Ege denizinde geçecek. Suriyeli mültecilerin Avrupa’ya kaçak geçiş için kullandıkları Ege denizi-Yunanistan hattında yaşanan trajedi canlandırılacak. Güzel oyuncu Gönül Nagiyeva’yı filmde zorlu rollerin beklediği belirtildi. Ruksan karakterini canlandıracak olan Nagiyeva’nın deniz altı dalış sahneleriyle heyecanı doruklara yükselteceği ifade edildi. Son üç yılda Ege denizinde 500’den fazla kişi boğularak can verdi.

Senaristliğini ve yönetmenliğini Serpil Altın'ın, yapımcılığını Korhan Uğur'un yapacağı 'Yüzme Öğreniyorum' adlı filmin proje çalışmalarının başlatıldığı belirtildi. Filmin çekimlerine ise Haziran ayında İzmir’in Çeşme ilçesinde başlanılacağı duyuruldu.

“Mülteci olmak savaşın trajedisinden kurtarmıyor”

Filmin başrol oyuncusu Gönül Nagiyeva, “Mülteci olmak savaşın trajedisinden kurtulmak anlamına gelmiyor. Milyonlarca insan evini, ülkesini bırakıp daha zor şartlarda başka yerlerde yaşamak zorunda kaldılar. Sabah uyandıklarında neyle karşılaşacaklarını dahi bilmeden büyük zorluklarla hayatta kalma mücadelesi veriyorlar. Mülteci olarak sığındıkları ülkede adeta bir çocuk gibi hayatı, bölgeyi, dili, yaşamı yeniden öğrenmek durumunda kalıyorlar” dedi.

Mülteciler konusunda çok şey bildiğini ifade eden Nagiyeva, “Daha önce başrol oynadığım Terkedilmiş filminde de Suriyeli bir kadın karakterini canlandırmıştım. O film öncesi Suriye hakkında geniş araştırma yapmıştım. Mültecilerle uzunca sohbet etmiş, yaşadıkları hakkında bilgiler edinmiştim” diye konuştu.

Film destek ödülü aldı

Haziran ayında çekimlerine başlanılacak olan film, Kısakes Film Festivali Pitching Platformu’ndan proje destek ödülü aldı. Filmin danışmanlığını ise uluslararası alanda büyük ses getiren filmlerin arkasındaki isim Zeynep Atakan yapacak. Atakan, pek çok film festivalinden ödül alan yönetmen Nuri Bilge Ceylan’ın; İklimler, Üç Maymun, Bir Zamanlar Anadolu’da, Kış Uykusu ve henüz gösterime girmemiş olan Ahlat Ağacı filmlerinin yapımcısı.