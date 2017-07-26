Suriyeli ozan işsizlikle mücadele ediyor

Suriye’nin Ayn el Arap kentinde çıkan savaş nedeniyle ailesi ile birlikte Ceylanpınar ilçesine yerleşen 34 yaşındaki Salih Mevlüd Eshad, ressam ve ozan olmasına rağmen iş bulamıyor. İki gözlü bir evde 4 kişi kaldıklarını anlatan Eshad, uzun yıllardır sanatla uğraştığını iç savaş sonrasında ise sanattan uzak kaldığını ifade etti. Türkiye'de geçici işlerde çalışarak ayakta kalabildiğini belirten Eshad, yeniden sanatı ile uğraşmak istediğini söyledi. Türk yetkililerden destek isteyen Eshad, "Savaş nedeniyle Ayn el Arap’tan Ceylanpınar’a yerleştik. Şu an tek sıkıntım işsizlik. Kara kalem başta olmak üzere her boya ile resim çizebilmekteyim. Bunun dışında saz çalıp beste yapabiliyorum. Bulunduğum ilçede iş bulup aile ekonomisine katkı sağlamak istiyorum. Bu konuda yetkililerden yardım bekliyorum” diye konuştu.

Uğur Kuş