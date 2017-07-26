Diğer
Kategoriler

Suriyeli ozan işsizlikle mücadele ediyor

Suriye’de yaşanan iç çatışmadan kaçarak Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesine yerleşen Suriyeli ozan Salih Mevlüd Eshad, işsizlikle mücadele ediyor.

Suriyeli ozan işsizlikle mücadele ediyor

26 Temmuz 2017 13:33

Suriye’nin Ayn el Arap kentinde çıkan savaş nedeniyle ailesi ile birlikte Ceylanpınar ilçesine yerleşen 34 yaşındaki Salih Mevlüd Eshad, ressam ve ozan olmasına rağmen iş bulamıyor. İki gözlü bir evde 4 kişi kaldıklarını anlatan Eshad, uzun yıllardır sanatla uğraştığını iç savaş sonrasında ise sanattan uzak kaldığını ifade etti. Türkiye'de geçici işlerde çalışarak ayakta kalabildiğini belirten Eshad, yeniden sanatı ile uğraşmak istediğini söyledi. Türk yetkililerden destek isteyen Eshad, "Savaş nedeniyle Ayn el Arap’tan Ceylanpınar’a yerleştik. Şu an tek sıkıntım işsizlik. Kara kalem başta olmak üzere her boya ile resim çizebilmekteyim. Bunun dışında saz çalıp beste yapabiliyorum. Bulunduğum ilçede iş bulup aile ekonomisine katkı sağlamak istiyorum. Bu konuda yetkililerden yardım bekliyorum” diye konuştu. 

Uğur Kuş


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 32°C

  • Ankara

    Ankara 38°C

  • İzmir

    İzmir 30°C

  • Bursa

    Bursa 35°C

  • Trabzon

    Trabzon 32°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!