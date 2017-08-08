Suriyeli parfüm dükkanında büyük patlama

Olay Merkez Yıldırım ilçesi Yavuzselim Mahallesi Hayrettinoğlu caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Y.H. isimli Suriyeli şahısa ait parfümeri dükkanında bulunan diz üstü bilgisayardan çıkan patlama sonucu dükkan kullanılamaz hale geldi. Bilgisayardan çıkan patlama sonucu içeride bulunan gazlardan dolayı alevler büyüdü. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri patlama sonucu çıkan yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Patlamada şans eseri ölen veya yaralanan olmadı.

Patlamayı duyup olay yerine gelen Yavuzselim Mahalle Muhtarı Atilla Yaşar, " Yavuzselim Ortaokulu karşısında Suriyeli bir kardeşimizin parfümeri dükkanında İtfaiyeci arkadaşların söylemesine göre diz üstü bilgisayardan kıvılcım alıp parfüm ve kolonyaların patlaması sonucu camları ve dışarıdaki korkuluğu patlatarak dükkanın içerisindeki malzemeyi dışarıya attı. İş yeri sahibi ise dükkanı 5 dakika önce kapatmıştı. İçeride kimse yok şükür her hangi bir cana zarar yok. Ama patlama şiddetli oldu. İtfaiyeci arkadaşlar anında müdahale etti. Mahallemiz adına herkese geçmiş olsun" dedi.

Patlama sonucu çevreye fırlayan cam parçaları ve parfüm şişeleri toplandıktan sonra Hayrettinoğlu Caddesi trafiğe açıldı.

Serkan Akkuş

