Diğer
Kategoriler

Suriyeli Reşşo etkin pişmanlık istedi

Geçen yıl Ekim ayında Muğla’nın Seydikemer ve Köyceğiz ilçelerinde Jandarma ve Polis Özel Hareket ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda 6 terörist etkisiz hale getirilmiş, 15 kişi de yakalanmıştı. Ele geçirilen PKK/KCK terör örgütünün sözde ‘Ege Yapılanması’ üyeleri Muğla 2’nci Ağır Ceza Mahkemesinde ilk kez hakim karşısına çıktılar. 15 sanıklı duruşmada 3 kişi tahliye oldu.

Suriyeli Reşşo etkin pişmanlık istedi

10 Mayıs 2018 02:58

Öğleden sonra gerçekleştirilen celsede terör örgütünün sözde Muğla yapılanmasının başındaki isim olarak gösterilen ‘Fuat’ kod adlı Suriye uyruklu Muhammed Reşşo, Afrin’de yaşadığını ve zeytinyağı ticareti yaptığını belirterek kardeşlerinin duygusal etkisiyle örgüte katıldığını anlattı. Suriye’deki zorunlu askerlik görevini yaparken firar edip PKK’ya katılıp siyasi eğitim aldığını belirten Reşşo, sahte pasaport ve kimlik kullandığını, terör örgütü üyelerinin Türkiye'ye aktarımını yapmak için deniz yoluyla 5 kez geldiğini söyledi. 

“Beş girişimden ikisinde başarılı olduk”
2017 yılının Haziran ayında gerçek ismini hatırlamadığı Suvar kod adlı kişiyle Lazkiye’de görüştükten sonra gemiyle Türkiye’ye insan getirmeye başladığını anlatan Suriyeli Reşşo, “Bir defa ‘Şam’ 4 defa da ‘Santo’ isimli gemiyle Muğla kıyılarına insan getirdik. Bu 5 seferin 3’ünde getirdiğimiz kişileri sahil güvenliği gördüğümüz için kıyıya indiremeden geri götürdük. 2’sinde ise kıyıya bıraktık. Örgüt mensuplarını bıraktıktan sonra Ahmet ile birlikte kayığa binerek tekneye geri döndük. Yaklaşık 5 dakika sonra da devriye gemisi yanımıza geldi ve yakalandık” dedi. 

Reşşo, etkin pişmanlıktan yararlanmak istedi
Birçok sanık polisteki ifadelerini özgür iradesi ile verdiğini ve ifadelerinin geçerli olduğunu söylerken iddianamede kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmeyen Reşşo, El Muheberat, ABD ve Rus istihbaratlarına çalışmadığını, onlardan kaçmak için sahte pasaport ve kimlik kullandığını ileri sürdü. Muhammed Reşşo, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğini belirterek tahliyesini talep etti.
“Bindiğimiz kayık battı” 

Savunmasını yapmak için söz verilen Serbest Şenlik ise terör örgütüne 2013 yılında katıldığını, Lazkiye’den gemi ile Türkiye’ye geldiğini, sahile çıkmak için bindikleri kayığın batması üzerine yanındakilerin de dağıldığını belirterek, “Yanımızdaki çantalarda tabanca, kısa namlulu otomatik silahlar, el bombaları vardı. Ancak hepsi kayıkla birlikte battı. Benimle birlikte 4 kişi sahile çıktı. Bir süre saklandık. Sonra çatışma çıktı. Ben çatışmadan önce kaçtım” dedi. 

Kaçtıktan sonra babası ile iletişime geçtiğini anlatan Şenlik, “Amacım memleketimde teslim olmaktı. Çatışmada diğer arkadaşlarımın öldüğünü tahmin ediyordum. Korktuğum için ailemin yanına gidip onlarla görüştükten sonra teslim olmak istedim. Çok pişman oldum. Etkin pişmanlık yasasından haberim yoktu. Hata yapmıştım, hatanın neresinden dönersem kardır dendiği için bildiğim her şeyi polise anlattım” dedi.
İlk duruşması örülen davada diğer sanıklar da savunmalarını yaparken, savunmaların ardından tutuklu sanıklardan Adem ve Mustafa Yiğirer ile Bahtiyar Şenlik ve İsmail Bozdağ’ın tahliyesine karar verildi. Duruşma 3 Ağustos’a erteledi.
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 21°C

  • Ankara

    Ankara 20°C

  • İzmir

    İzmir 26°C

  • Bursa

    Bursa 24°C

  • Trabzon

    Trabzon 20°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç