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Suriyeli şahsa terör örgütü propagandası suçundan 2 yıl 3 ay hapis cezası

Suriyeli şahsa terör örgütü propagandası suçundan 2 yıl 3 ay hapis cezası
Suriyeli şahsa terör örgütü propagandası suçundan 2 yıl 3 ay hapis cezası

Trabzon'da, terör örgütü THKP-C üyesi olma suçundan yargılanan Suriye uyruklu Mohamad M. , 2 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Bolu F Tipi Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan Mohamad M.'nin, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldığı duruşmada, sanık avukatı da hazır bulundu. 

Sanık avukatının dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti, sanığın uluslararası casusluk suçunu işlemediği kanaatine vararak beraatine, silahlı terör örgütü üyeliği suçunu oluşturmadığı ancak terör örgütü propagandası suçunu işlediği kanaatine vardı. 

Mahkeme heyeti, Mohamad'in 2 yıl 3 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına, tutuklu bulunduğu sürenin dikkate alınarak tahliyesine karar verdi. 

Trabzon Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekiplerince, THKP-C ile irtibatlı olduğu ve örgüte Türkiye hakkında bilgi sızdırdığı tespit edilen Suriye uyruklu 33 yaşındaki Mohamad M.'nin, Çukurçayır Mahallesi'ndeki adresine geçtiğimiz yıl Mart ayında operasyon düzenlenmişti.
Operasyonda, THKP-C ile irtibatlı olan şahıs gözaltına alınmıştı. Halep doğumlu olan şahsın 2010'da Türkiye'ye girdiği ve 2015 yılında ise Trabzon'a yerleştiği belirlenmişti.  

Fatih Yılmaz
 

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