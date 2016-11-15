Başkent sokaklarında mendil ve çiçek satan Suriyeli çocuklara Gazi Üniversitesi Yardım Gönüllüleri Topluluğu sürpriz bir doğum günü düzenledi. Ankara'nın soğuyan havasına rağmen sokaklarda mendil ve çiçek satarak aile bütçelerine destek veren Suriyeli kuzenler Ali A. ve Delal A. havaların soğumasına rağmen hala dışarıda çalışmaya devam ediyor.

Suriyeli çocuklara doğum günü sürprizi yapan yardım gönüllülerinden Yardım Gönüllüleri Topluluğu Başkanı Emrah Altuntaş, “6 yıldır Gazi Üniversitesi içinde kanserli çocuklara, engelli çocuklara, köy okullarına, kimsesiz çocuklara yönelik çeşitli faaliyetler yürütüyoruz. Bugünde etkinliklerimizden birisi olan sokakta gördüğümüz, o bir fiil tanıdığımız çocuklardan birine doğum günü etkinliği yapacağız. Biriyle konuşurken diğerinin de bugün doğum günü olduğunu öğrendik ve iki çocuğa aynı anda bugün doğum günü düzenlemek istedik. Üniversitede sınav haftası olmasına rağmen yoğun bir katılım oldu. Katılanlara çok teşekkür ediyorum. Ali de, Delal de sokakta gördüğümüz çocuklar bugün onların yüzlerini güldürmek, içlerine biraz olsun sıcak hava üfleyebilmek için kafe ortamında böyle bir etkinlik ayarladık” ifadelerini kullandı.

Gazi Üniversitesi’nin bir topluluğu olarak güzel etkinliklere imza attıklarını belirten Altuntaş, “Gazi Üniversitesi topluluğu olarak, Gazi Hastanesi’nde tedavi gören kanser hastası çocuklarla birebir, hafta içi etkinliklerimiz oluyor, onlara çeşitli hediyeler ve pijama takımı gibi ihtiyaçları veriliyor veya kan gerekli olduğunda destek oluyoruz. Sevgi evlerindeki çocuklarla hafta sonları sınavlara yönelik dersler çalışıyoruz ya da onlara iyi birer rol model olabilmek için çalışıyoruz. Çeşitli sosyal aktivitelerimiz oluyor. Huzur evlerinde de genelde yaşlı olan amcalar veya teyzelerimizle zaman geçiriyoruz. Engelli çocuklarla çok fazla eğlence tarzında faaliyetler yapamasak da, onların yürüyebilme ve bazı egzersizlerinde yardım sağlıyoruz fizik tedavilerinde. Bu güzel faaliyetlerimizde bizim yanımızda olan herkese teşekkür ediyorum. Gönüllü olmak, zorunlu olmadan sorumlu olmaktır. Bizim aramızda yer alabilmek için tek şart gönüllü olmaktır diyoruz” şeklinde konuştu.

Mendil satarak sadece günü kurtaran ama hayatını kurtarmak için okuyup meslek sahibi olup çalışması gereken bu çocuklara moral ve destek olmak amacıyla, daha çok sahiplenilmeleri adına bir araya gelen gönüllüler çocuklara doğum günü pastasıyla sürpriz yapıp, bot, mont, penye, oyuncak bebek ve araba gibi çeşitli hediyeler verdi. Çocukların sevinci görülmeye değerdi.