Suriyeli STK’lardan ‘Afrin’ açıklaması

Suriyeli Sivil Toplum Kuruluşları (STK) Fatih’te bulunan bir otelde düzenledikleri toplantıda Türkiye tarafından yapılan Afrin operasyonu ve Soçi toplantısına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Toplantıya Suriyeli sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin yanı sıra basın mensupları katıldı.

Suriyeli Sivil Toplum Kuruluşları adına açıklama yapan Hıdır Alsotari, ’’Suriye’yi bölmeye çalışan projelere karşı Suriye’nin toprak bütünlüğünden yanayız. Geçici hükümete bağlı Suriye Ulusal Ordusu’nun Zeytin Dalı Harekatı’na katılmasına ve ayrılıkçı PYD ve PKK terör örgütlerine karşı Türk ordusunun yanında olmasına destek veriyoruz. Suriye’deki bütün devrim birliklerinin, ulusal ordudaki kardeşlerinin yanında durmalarını diliyoruz. Türkiye Cumhuriyeti’nin kendi sınır güvenliğini savunması konusunda sonuna kadar yanındayız. Suriye’deki Kürt kardeşlerimiz, Suriye toplumunun değişmez, asil unsurlarından biridir. Kürt kardeşlerimizin bu terör örgütleriyle hiçbir ilgisi yoktur. Bu terör örgütlerinin Kürt halkını kendilerine kalkan olarak kullanmalarına da karşıyız. Ulusal orduya, sivilleri korumasını silahı olmayanları dokunmamasını talep ediyoruz. Bizim devrimimiz, Allah’ın izniyle bağımsızlık, hürriyet ve özgürlük yolunda devam etmektedir. Mücadelemiz, Suriye’nin halkıyla, toprağıyla birliğini muhafaza etmek için devam edecek. Uluslararası toplumu da bizim davamızın yanında olmasını, zalim rejimin karşısında durmasını diliyoruz’’ ifadelerini kullandı.

"’Zeytin Dalı’ Afrin’den Suriye’deki Cumhurbaşkanlığı Sarayına kadar uzanmalıdır’’

Suriye Topluluğu İstanbul Genel Sekreteri Yardımcısı Nazar Harrat, ’’Zeytin Dalı operasyonuyla ilgili şahsi kanaatimi söylemek istiyorum. Bizce Zeytin Dalı Afrin’nden Suriye’deki Cumhurbaşkanlığı Sarayına kadar uzanmalıdır’’ diyerek düzenlenen operasyonu yerinde bulduğunu aktardı.

Düzenlenen basın toplantısı soru ve cevabın ardından sona erdi.