Suriyeli tarım işçilerini taşıyan kamyonet devrildi: 1 ölü, 30 yaralı

Kaza, saat 06.00 sıralarında Polatlı ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Suriyelileri taşıyan Ali Tutar’ın kullandığı 33 SC 503 plakalı kamyonet, Polatlı-Eskişehir yolunun 10'uncu kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle takla attı. Ters dönen kamyonetin kasasında bulunan 30 Suriyeli mevsimlik tarım işçisi yaralanırken, durumu ağır olan ve Ankara’ya sevk edilen bir kadının öldüğü öğrenildi. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yapılan ilk müdahalenin ardından yaralıları çeşitli hastanelere kaldırdı.

"Kamyonetin kasasına 29 kişiyi alanlar cinayete teşebbüs etmiştir"

Kamyonet şoförü Ali Tutar kazadan yara almadan kurtulurken, Polatlı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı.

Polatlı Devlet Hastanesi yetkilileri; 27 yaralının Polatlı Devlet Hastanesinde tedavi gördüğünü, durumu ağır olan 4 kişinin ise Ankara’daki çeşitli hastanelere sevk edildiğini belirtti.

Polatlı Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer ve Polatlı Belediye Başkan Vekili Eşref Yücel hastaneye giderek yaralı Suriyeli işçileri ziyaret etti. Polatlı Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer, "Kaza ile ilgili tahkikat sürüyor. Kamyonetin sürücüsü şu anda gözaltında, şoför ile birlikte toplam da 32 kişi olduğu söyleniyor. Bu kardeşlerimiz Sazlar Mahallesi’ne çalışmaya gidiyordu. Kamyonetin kasasına 29 kişiyi alanlar cinayete teşebbüs etmiştir" dedi.

Hamza Kabasakal