Olay, Ereğli Kapı Mahallesi 1456. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.K.'yi (45) telefonla arayan bir kişi, isminin FETÖ soruşturmasına karıştığını belirterek, isminin soruşturmadan çıkarılması için 70 bin TL istedi. Dolandırıcılar tarafından arandığını anlayan S.K., durumu hemen polise bildirdi. Polis ekipleri ile iş birliği yapan S.K., dolandırıcıya ev adresini vererek gelip parayı almasını söyledi. İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şubesi ekipleri, S.K.’nın evinin çevresinde geniş güvenlik önlemleri alarak, şüphelinin gelmesini bekledi. Yaklaşık 1 saat sonra belirtilen adrese gelen zanlı, evin zilini çalarak parayı teslim almak istedi. Bu sırada pusuda bekleyen polis ekipleri, Suriye uyruklu Ahmet Yusuf’u (20) parayı alırken suçüstü yakaladı. Yakalanan şüpheli, emniyette sorgulandıktan sonra Aksaray Adliyesi’ne sevk edildi.

Fadime Vurgun - Yasin Can

AKSARAY