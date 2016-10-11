Askeri kaynaklardan alınan bilgiye göre, Şemdinli Çatalcada icra edilen operasyon kapsamında toplam 23 kişi gözaltına alındı. Güvenli köyünden Lezgin Çiftçi ve Seracettin Çiftçi isimli şahısların evinin ahırında EYP yapımında kullanılan çok miktarda malzeme ve değişik cins ve uzunlukta kablo bulundu.

Çukurca Uzundere Güven dağı güneybatısında yürütülen operasyonlarda teröristlerin bırakıp kaçtıkları cephanelerin yanında aldıkları dini eğitim sembolleri de dikkat çekti.

Teröristlerden geriye kalan kimlik kartları da dikkat çekti. Suriyeli teröristlerin sözde kimlikleri PKK ile PYD/YPG bağlantısını gözler önüne serdi.