Suriye'de yıllardır süren savaştan kaçıp Türkiye'ye sığınan ve hayatını Adana'da sürdürmeye çalışan Suriyeli Udey'in, çalışırken Galatasaray forması ile çekilen fotoğrafı sosyal medyada geniş yer bulmuştu. Galatasaray yönetiminin girişimi ile bu akşam oynanacak Galatasaray-Çaykur Rizespor maçına davet edildi.

Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Ural Aküzüm, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Galatasaray sensin çocuk, senin alınterindir Galatasaray, Milyonlarca kardeşimizi temsilen Rize maçına davetlisin" diyerek, Suriyeli Udey'e davet girişiminde bulunmuştu.

Udey'in bu akşamki karşılaşmada seremoniye Sneijder ile çıkması bekleniyor.