Suriyeliler akın akın ülkelerine gidiyor...

Türkiye’nin dört bir tarafından gelen Suriyeliler Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden bayram için ülkelerine gidiyor. Suriyeliler, Kilis Valiliğinin izni ile 15-30 Ağustos tarihleri arasında Suriye’nin Azez, Mare, Soran, Aktarin, Çobanbey, Cerablus ve El Bab bölgelerine gitmek için online randevu sistemine kayıt yaptırdıktan sonra verilen randevu gününde Öncüpınar Sınır Kapısı’na geliyor. Burada Suriyeliler işlemleri yapıldıktan sonra ülkelerine gönderiliyor. İzdiham oluşmaması için 5 ayrı kontrol noktasından geçen Suriyeliler, Öncüpınar Sınır Kapısı’nda kurulan sağlık merkezinde bulaşıcı hastalıklara karşı koruyucu önleme tabi tutuluyor., Suriyeli ailelerin 0-15 yaş grubundaki çocuklarının eksik aşıları yapıldıktan sonra ülkelerine gidiyor.

Ülkelerine giden Suriyelilerin dönüşlerinin ise 5 Eylül 2017 Salı günü 08.00’de başlayıp 15 Ekim 2017 Pazar günü saat 17.00’de sona ereceği bildirildi. Asker ve polisin sınır hattında geniş güvenlik önlemleri aldıkları gözlendi.

Mehmet Ali Dağ