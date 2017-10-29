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Suriyeliler bir daha dönmemek üzere ülkelerine gidiyor

Türkiye’ye sığınan bazı Suriyeliler, Kilis’in Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden bir daha Türkiye’ye dönmemek üzere ülkelerine kesin dönüş yapıyorlar.

Suriyeliler bir daha dönmemek üzere ülkelerine gidiyor

29 Ekim 2017 09:14

7 yıldır kargaşa ile iç savaşın sürdüğü ülkelerinden kaçarak güvenli liman olarak gördükleri Türkiye’ye sığınan Suriyelilerin bazıları Fırat Kalkanı Harekatı ile güven, barış ve huzur ortamının sağlandığı şehirlerine bir daha dönmemek üzere gidiyorlar.

Türkiye’nin dört bir tarafından Kilis’e gelen bazı Suriyeliler, kendi istekleri ile bir daha Türkiye’ye dönmemek üzere ülkelerine gitmek için Öncüpınar Sınır Kapısı’nda geri gönderme merkezine kayıt işlemlerini yaptırdı. Suriyeliler, Kilis Valiliğinin tahsis ettiği minibüsler ile Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden ülkelerine dönüyor. Ortalama günde 100-200 arasında Suriyelinin ülkelerine kesin dönüş yaptıkları bildirildi. 

Mehmet Ali Dağ

Etiketler: sınır kapısı, Suriyeli

 

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