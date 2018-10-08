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Suriyeliler bir daha dönmemek üzere ülkelerine gidiyorlar

Suriyeliler bir daha dönmemek üzere ülkelerine gidiyorlar
Suriyeliler bir daha dönmemek üzere ülkelerine gidiyorlar

Savaştan kaçarak Türkiye’ye sığınan Suriyelilerin bir kısmı Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden bir daha Türkiye’ye dönmemek üzere ülkelerine kesin dönüş yaparken, 3 yıldır ülkesine dönenlerin sayısı 260 bini buldu.

8 yıldır kargaşa ile iç savaşın sürdüğü Suriye'den kaçarak güvenli liman olarak gördükleri Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin bazıları, Fırat Kalkanı ile Zeytin Dalı harekatıyla huzur ve güven ortamının sağlandığı şehirlere gidiyor. Güvenliğin sağlandığı bölgelere 3 yıldır 260 bin kişi kesin dönüş yaparken, 1 Ocak 2015 tarihinden itibaren Kilis'in Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden gidenlerin sayısı 80 bini aştı.

Kilis'e gelen Suriyeliler, kendi istekleri ile bir daha Türkiye'ye dönmemek üzere ülkelerine gitmek için Öncüpınar Sınır Kapısı'nda geri gönderme merkezine kayıt yaptırıyor. Suriyeliler, Kilis Valiliğinin tahsis ettiği minibüslerle Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden ülkelerine dönüyor. Günde 100 ila 800 Suriyelinin ülkelerine kesin dönüş yaptıkları bildirildi. Suriyelilerin ülkelerine gidişleri Cumartesi ve Pazar günleri hariç haftanın 5 günü sürüyor 

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