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Suriyeliler Göç İdaresi'nde kuyruğa girdi

Kahramanmaraş’ta Suriyeli mülteciler, sağlık ve diğer hizmetlerden yararlanacakları işlemleri için Göç İdaresi Müdürlüğü önünde sabahın erken saatlerinde ateş yakarak oluşturdukları uzun kuyruklarda sıra bekliyor.

Suriyeliler Göç İdaresinde kuyruğa girdi

06 Aralık 2016 11:57
Suriyeliler Göç İdaresi'nde kuyruğa girdi - Tıkla İzle

Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesinin Yenişehir Mahallesi sınırları içinde bulunan İl Göç İdaresine gelen Suriyeli mülteciler ikametgah izni başvuruları, biyometrik kayıt işlemleri, kimlik teslimi ve nakil işlemleri için sabahın erken saatlerinde oluşturdukları kuyruklarda ısınmak için ateş yakarak bekliyorlar.
Ailece, İl Göç İdaresine gelen mülteciler oluşturdukları uzun kuyruklarda nöbetleşe sıra tutuyor. Belli bir süre sırada bekleyen aile bireyi ısınmak için yaktıkları ateşin başına geçiyor. Sırası gelen ateşi bırakarak sırada beklemeye devam ediyor. Zorlu kış şartlarında işlemlerini yapmaya gelen mülteciler, “Kızılay kartı alabilmek için sabahın erken saatlerinde buraya geliyoruz. Kartı alabilmek için de buradan ikametgah belgesi alıyoruz. Sabahın erken saatlerinde gelip ateş yakarak burada bekliyoruz" dedi.  


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