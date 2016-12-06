Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesinin Yenişehir Mahallesi sınırları içinde bulunan İl Göç İdaresine gelen Suriyeli mülteciler ikametgah izni başvuruları, biyometrik kayıt işlemleri, kimlik teslimi ve nakil işlemleri için sabahın erken saatlerinde oluşturdukları kuyruklarda ısınmak için ateş yakarak bekliyorlar.

Ailece, İl Göç İdaresine gelen mülteciler oluşturdukları uzun kuyruklarda nöbetleşe sıra tutuyor. Belli bir süre sırada bekleyen aile bireyi ısınmak için yaktıkları ateşin başına geçiyor. Sırası gelen ateşi bırakarak sırada beklemeye devam ediyor. Zorlu kış şartlarında işlemlerini yapmaya gelen mülteciler, “Kızılay kartı alabilmek için sabahın erken saatlerinde buraya geliyoruz. Kartı alabilmek için de buradan ikametgah belgesi alıyoruz. Sabahın erken saatlerinde gelip ateş yakarak burada bekliyoruz" dedi.