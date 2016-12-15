Hürriyet Caddesi'ndeki Lezgo Park’ta toplanan bir grup Suriyeli, Halep’te yaşanan çatışmalarda ölen kadın ve çocuklara dikkat çekmek için protesto yaptı. Türk ve Suriye bayraklarıyla bir süre slogan atan grup, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esed’e lanet yağdırdı.

Çatışmalardan önce Halep’ten ayrıldığını söyleyen Rauf El-Şami adlı Suriyeli, kadın, çocuk ve yaşlıların öldürüldüğünü söyledi. El-Şami, “Rusya, İran ve Şia Esed ile birlikte öldürüyor. Yakınlarımız var daha Halep’te, onlar asker bile değil. Çocuklar, kızlar, kadınlar ölüyor. Bütün Müslümanlar Halep’te nelerin yaşandığını görüyor. Müslümanlar şunu bilsin ki Suriye’den sonra sıra diğer İslam ülkelerine gelecek. Aynı bu şekilde olacak” diye konuştu.

Rakka’dan Siverek ilçesine gelen Mahmud El-Habur, Halep’te yaşayanların kardeşleri olduğunu söyledi. “İran ve Rusya’nın Suriye’de ne işi var” diye tepki gösteren El-Habur, İran askerlerinin kafa kestiğini öne sürdü. Ümmetin Halep’te yaşanan çatışmalara sessiz kaldığını söyleyen Davud Hür, Rusya ve İran’ın katliam yaptıklarını iddia etti.

Grubun toplandığı alanda polis ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı görüldü.