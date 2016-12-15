Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Gündem
  •  » Suriyeliler Halep'te yaşananlara tepki gösterdi

Suriyeliler Halep'te yaşananlara tepki gösterdi

Suriye’de yaşanan çatışmalar nedeniyle Şanlıurfa’nın Siverek ilçesine yerleşen bir grup Suriyeli, Halep'te yaşanan katliamı protesto etti.


15 Aralık 2016 13:43

Hürriyet Caddesi'ndeki Lezgo Park’ta toplanan bir grup Suriyeli, Halep’te yaşanan çatışmalarda ölen kadın ve çocuklara dikkat çekmek için protesto yaptı. Türk ve Suriye bayraklarıyla bir süre slogan atan grup, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esed’e lanet yağdırdı.

Çatışmalardan önce Halep’ten ayrıldığını söyleyen Rauf El-Şami adlı Suriyeli, kadın, çocuk ve yaşlıların öldürüldüğünü söyledi. El-Şami, “Rusya, İran ve Şia Esed ile birlikte öldürüyor. Yakınlarımız var daha Halep’te, onlar asker bile değil. Çocuklar, kızlar, kadınlar ölüyor. Bütün Müslümanlar Halep’te nelerin yaşandığını görüyor. Müslümanlar şunu bilsin ki Suriye’den sonra sıra diğer İslam ülkelerine gelecek. Aynı bu şekilde olacak” diye konuştu.

Rakka’dan Siverek ilçesine gelen Mahmud El-Habur, Halep’te yaşayanların kardeşleri olduğunu söyledi. “İran ve Rusya’nın Suriye’de ne işi var” diye tepki gösteren El-Habur, İran askerlerinin kafa kestiğini öne sürdü. Ümmetin Halep’te yaşanan çatışmalara sessiz kaldığını söyleyen Davud Hür, Rusya ve İran’ın katliam yaptıklarını iddia etti.
Grubun toplandığı alanda polis ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı görüldü.

Etiketler: Halep


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 5°C

  • Ankara

    Ankara 2°C

  • İzmir

    İzmir 8°C

  • Bursa

    Bursa 2°C

  • Trabzon

    Trabzon 5°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç