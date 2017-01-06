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Suriyelilerden Esad protestosu

Suriye’nin yüzlerce kişi ülkenin çeşitli kentlerinde toplanarak Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ı protesto etti.

Suriyelilerden Esad protestosu

06 Ocak 2017 19:59
Suriyelilerden Esad protestosu - Tıkla İzle

Suriye’de binlerce kişi, Türkiye ve Rusya garantörlüğünde varılan ateşkesin Esad rejimi ve Hizbullah tarafından ihlal edilmesini protesto etti. Halep’in batısında Dare, Azze, Etarip ilçesi, Ancar, Urum Kübra ve İdlib’te halk Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad karşıtı sloganlar attı. “Esad sizi susuz bırakıyor bizi öldürüyor” diye bağıran halk adalet, hürriyet ve insan haklarına saygı gösterilmesini istedi. Dana ve Seramide’de Esad karşıtı protestolar gerçekleştirildi. Göstericiler, adalet, hürriyet, insan hakları isteğinde bulunarak Esat rejiminin devrilmesini istediler. 

Etiketler: Esad protestosu, Suriyeliler


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