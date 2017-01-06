Suriye’de binlerce kişi, Türkiye ve Rusya garantörlüğünde varılan ateşkesin Esad rejimi ve Hizbullah tarafından ihlal edilmesini protesto etti. Halep’in batısında Dare, Azze, Etarip ilçesi, Ancar, Urum Kübra ve İdlib’te halk Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad karşıtı sloganlar attı. “Esad sizi susuz bırakıyor bizi öldürüyor” diye bağıran halk adalet, hürriyet ve insan haklarına saygı gösterilmesini istedi. Dana ve Seramide’de Esad karşıtı protestolar gerçekleştirildi. Göstericiler, adalet, hürriyet, insan hakları isteğinde bulunarak Esat rejiminin devrilmesini istediler.