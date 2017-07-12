Suriyelilerden park temizliği



Suriyeliler, Hikmet Şahin Kültür Parkı'nda çoluk çocuk, genç yaşlı hep birlikte temizlik yaptı. İnegöl’e sahip çıktıklarını gösteren Suriyeliler, Türkiye’yi çok sevdiklerini, aralarında yaşanan ufak tefek gerginliklerin provokasyoncular tarafından yapıldığını söyledi.



İnegöl Suriyeliler Platformu Başkan Yardımcısı Muhammed Gazal, “İnegöl’deki Suriyeliler Platformu olarak Suriye'de savaşın başladığı günlerden bugüne Türk halkı bize her türlü desteği verdi. Bize sahip çıktı. Oluşturulmak istenen gerginliğin art niyetli olduğuna inanıyoruz. Bazı art niyetli kesimler birtakım olaylar üzerinden yaşananları daha da büyüterek genelleştirmeye çalışıyor. Bizler burada mülteci olarak Türk halkı ile kardeşçe yaşıyoruz. İnegöl halkı bizi kardeş olarak, misafir olarak kabul etti. Bu konuda kendilerine müteşekkiriz. Biz İnegöl’de yaşayan yaklaşık 20 bin Suriyeli olarak şuna inanıyoruz ki, yaşanan ufak tefek gerginlikler olabilir, ama bunlar kesinlikle büyütülecek meseleler değildir. Art niyetli kişilerin yapmak istediği provokasyonlarının tutmayacağına inanıyoruz. Şuna inanın ki, hiç kimse mecbur kalmadıkça ülkesini, evini, toprağını terk ederek başka bir ülkeye giderek yaşamak istemez. Türkiye'yi tercih etmiş olmamızın da aslında çok anlamlı ve tarihten gelen bir kardeşliğin neticesidir. Nitekim bu tercihin tarihî arka planı vardır” dedi.

Salih Bakıcı