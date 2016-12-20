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Suriyelilere Türkçe öğretmek için 218 öğretmen atandı

Suriyeli öğrencilere Türkçe öğretmek için Kilis’e 218 öğretmen atandı.

Suriyelilere Türkçe öğretmek için 218 öğretmen atandı

20 Aralık 2016 10:27

Kilis’teki Suriyeli öğrencilere Türkçe öğretmek üzere Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından organize edilen proje kapsamında Kilis’e gönderilen 218 öğretmene Öğretmenevi Konferans Salonunda bilgilendirme toplantısı yapıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz ve Öğretmen Yeterlilikleri ve Kalite Geliştirme Daire Başkanı Mahmut Ağırman öğretmenlere hitaben iyi öğrenci yetiştirme, milli ve manevi değerlere sahip çıkma noktasında motive edici konuşma yaptılar.

Ardından kura çekimiyle öğretmenlerin hangi okulda göreve başlayacakları belirlendi. 

Mehmet Ali Dağ
KİLİS 


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