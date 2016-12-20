Kilis’teki Suriyeli öğrencilere Türkçe öğretmek üzere Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından organize edilen proje kapsamında Kilis’e gönderilen 218 öğretmene Öğretmenevi Konferans Salonunda bilgilendirme toplantısı yapıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz ve Öğretmen Yeterlilikleri ve Kalite Geliştirme Daire Başkanı Mahmut Ağırman öğretmenlere hitaben iyi öğrenci yetiştirme, milli ve manevi değerlere sahip çıkma noktasında motive edici konuşma yaptılar.

Ardından kura çekimiyle öğretmenlerin hangi okulda göreve başlayacakları belirlendi.

Mehmet Ali Dağ

KİLİS