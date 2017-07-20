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Suriyelileri taşıyan araç takla attı: 9 yaralı

Suriyelileri taşıyan araç Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde takla attı. Kazada 2’si ağır 9 Suriye uyruklu mülteci yaralandı.

Suriyelileri taşıyan araç takla attı: 9 yaralı

20 Temmuz 2017 16:13

Kaza, D-110 Karayolu üzeri Ahievren Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kaçak yollardan Almanya’ya gitmek isteyen bir grup Suriyeliyi İpsala sınırına götürmek üzere İstanbul’dan yola çıkan ve sürücüsü henüz bilinmeyen 34 GT 9547 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak takla attı. Kaza sonrası sürücünün olay yerinden yaralı vaziyette kaçtığı öne sürüldü.

Kazada yaralanan Ahmet Elsater (56), El Hüseyin Malik (35), Muhammed Ali Bilali (20), Hüseyin Cevat (40), Abdurrahman El Seyit (18), El Hüseyin Cevat (7), Muhammed El Hüseyin (9), Meryem El Hüseyin (8) ve Sıdra El Hüseyin (10) ambulanslarla Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Durumu ağır olan yaralılardan El Hüseyin Malik ve Hüseyin Cevat, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edildi.

Hüseyin Tayyar

Etiketler: kaza, Suriyeliler, tekirdağ


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