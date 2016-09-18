Diğer
Kategoriler

Suriyelilerin bayram dönüşü

Kurban Bayramı’nı ülkelerinde yakınları ile geçirmek için Hatay’ın Reyhanlı ilçesi Cilvegözü Sınır Kapısı’ndan çıkış yapan Suriyeliler, ziyaretlerini tamamlayarak Türkiye’ye dönmeye başladı.

Suriyelilerin bayram dönüşü

18 Eylül 2016 14:29
Suriyelilerin bayram dönüşü - Tıkla İzle

Kurban Bayramı’nı ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyeliler, 5 Eylül günü Reyhanlı ilçesi Cilvegözü Sınır Kapısı’ndan çıkış yaparak Suriye’ye gitti. Bayram ziyaretini tamamlayanlar da yine Cilvegözü’nden gelmeye başladı. Bayramın ilk üç günü kapalı olan Cilvegözü Sınır Kapısı’ndan bayramın 4. günü başlayan girişler devam ederken, bugüne kadar 4 bin Suriyelinin Türkiye'ye geldiği belirtildi.

Bayramı yakınları ile geçiren Muhammed Mustafa, “Çok şükür bayram ziyaretimi tamamlayıp geldim. Biz Türk milletine ve verilen bu imkanlardan dolayı teşekkür ederiz. Ben 2 yıldır görmediğim ailemi ziyaret etme imkanı bulduğum için sevinçliyim. Çok şükür ailemi, yakınlarımı gördüm ve tekrar Türkiye’ye geldim” dedi.
Abdurrezzak Muhammed ise bayramı anne ve babasıyla, diğer yakınlarıyla geçirdiğini belirterek, "Onları iyi gördüm. Yaklaşık 14 ay onları görmemiştim. Bayram iyi geldi. Hem bayramlaştım ve hem de ailemi görmüş oldum. Başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere, Türk devleti, milletine, askerine ve gümrük yetkililerine bir kez daha teşekkür ediyorum" diye konuştu.

5 Eylül’de başlayan çıkışlarda 40 bin Suriyeli bayramlaşmak için ülkelerine gitmişti.

Ecevit Cemiloğlu
 

Etiketler: Kurban bayramı


BAKMADAN GEÇME
YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 31°C

  • Ankara

    Ankara 30°C

  • İzmir

    İzmir 32°C

  • Bursa

    Bursa 34°C

  • Trabzon

    Trabzon 28°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatları
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını \%15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Whatsapp İletişim:
0548 891 06 34

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!