Kurban Bayramı’nı ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyeliler, 5 Eylül günü Reyhanlı ilçesi Cilvegözü Sınır Kapısı’ndan çıkış yaparak Suriye’ye gitti. Bayram ziyaretini tamamlayanlar da yine Cilvegözü’nden gelmeye başladı. Bayramın ilk üç günü kapalı olan Cilvegözü Sınır Kapısı’ndan bayramın 4. günü başlayan girişler devam ederken, bugüne kadar 4 bin Suriyelinin Türkiye'ye geldiği belirtildi.

Bayramı yakınları ile geçiren Muhammed Mustafa, “Çok şükür bayram ziyaretimi tamamlayıp geldim. Biz Türk milletine ve verilen bu imkanlardan dolayı teşekkür ederiz. Ben 2 yıldır görmediğim ailemi ziyaret etme imkanı bulduğum için sevinçliyim. Çok şükür ailemi, yakınlarımı gördüm ve tekrar Türkiye’ye geldim” dedi.

Abdurrezzak Muhammed ise bayramı anne ve babasıyla, diğer yakınlarıyla geçirdiğini belirterek, "Onları iyi gördüm. Yaklaşık 14 ay onları görmemiştim. Bayram iyi geldi. Hem bayramlaştım ve hem de ailemi görmüş oldum. Başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere, Türk devleti, milletine, askerine ve gümrük yetkililerine bir kez daha teşekkür ediyorum" diye konuştu.

5 Eylül’de başlayan çıkışlarda 40 bin Suriyeli bayramlaşmak için ülkelerine gitmişti.

Ecevit Cemiloğlu

