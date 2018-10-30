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Suriyelilerin bayram dönüşü devam ediyor

Suriyelilerin bayram dönüşü devam ediyor
Suriyelilerin bayram dönüşü devam ediyor

Ramazan ve Kurban Bayramını ülkesinde geçiren Suriyelilerin dönüşü devam ediyor.

Ramazan Bayramı ile Kurban Bayramı'nı yakınları ile geçirmek için ülkesine giden Suriyelilerin Türkiye'ye dönüşleri sürüyor. Hatay'ın Reyhanlı ilçesi Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan Ramazan Bayramı'nda giden 83 bin kişiden 71 bini geri döndü. Kurban Bayramı'nda ise giden 46 bin Suriyeliden 32 bini bayram izinlerini tamamlayarak Türkiye'ye geldi. 129 bin kişiden 103 bini gelirken kalanın ise 31 Aralık 2018 yılı sonuna kadar gelmesi bekleniyor.

Öte yandan, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), 24 Ağustos 2016'da Fırat Kalkanı Harekatı, Zeytin Dalı Harekatı ve İdlib'teki gözlem noktaları ile güvenli olan İdlib ve kırsalına dönüşler de sürerken çeşitli illerden gelen 60 bin kişi ülkesine gitti. 

Ecevit Cemiloğlu 

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