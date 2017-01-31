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Suriyelilerin kaldığı evde yangın: 3 yaralı

Sultanbeyli'de Suriyelilerin kaldığı dairede çıkan yangında 3 Suriyeli, itfaiyenin yoğun çalışması sonrası yaralı olarak kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Suriyelilerin kaldığı evde yangın: 3 yaralı

31 Ocak 2017 22:06
Suriyelilerin kaldığı evde yangın: 3 yaralı - Tıkla İzle

Yangın, saat 21.00 sıralarında Sultanbeyli Abdurrahman Gazi Caddesi Pınarlı Sokak 6 numarada bulunan beş katlı binanın en üst katında bilinmeyen bir nedenden çıktı. Suriyelilerin kaldığı dairede çıkan yangında dumanlar tüm binayı sardı. Olay yerine kısa sürede itfaiye ekipleri geldi. Kartal, Yenişehir, Yenidoğan ,Sultanbeyli itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, binada mahsur kalan 3 Suriyeliyi kurtarmak için yoğun çaba harcandı. Suriyeli şahıslar sedye ile binadan yaralı halde çıkarılarak ambulansla Sultanbeyli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Şahıslardan birinin durumunun ağır olduğu belirtilirken, yangın itfaiyenin çabaları sonrası söndürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

Etiketler: Suriyeliler


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