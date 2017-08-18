Suriyelilerin kavgası mahalleyi savaş alanına çevirdi

Zeytinburnu Çırpıcı mahallesinde yaşayan Suriyeliler birbirlerine girdiler. Önceki gece medyana gelen olayda iki Suriyeli grup kendi aralarında kavgaya tutuştu. Aynı sokakta yaşayan Suriyelilerin kadın tartışması nedeniyle kavga ettikleri iddia edildi. Suriyelilerin birbirleri ile tutuştukları kavgada ortalık savaş alanına döndü. Birbirlerine kemer, taş ve sopalarla giren Suriyeli iki grubu kimse ayırmayınca kavga dakikalarca sürdü. O anlar ise kameralara saniye saniye yansıdı.Bir vatandaş tarafından cep telefonuna çekilen görüntülerde Suriyeli iki grubun önce sokakta karşı karşıya geldikleri hemen ardından kavgaya tutuştukları görüldü. Dakikalarca süren kavgada Suriyelilerin birbirlerine sopa ve taşlarla vurdukları, birbirlerini yerlerde sürükledikleri görülüyor.

Suriyelilerin kavgası ise mahallelileri isyan ettirdi. Zeytinburnu’nda sürekli bu tür kavgaların yaşandığını belirten Erhan Öner, “Sürekli kavgalar oluyor. Bu konuda çözüm bekliyoruz" dedi.

Mehmet Altunışık