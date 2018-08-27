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Suriyelilerin Türkiye’ye dönüşü başladı

Kurban Bayramını ülkelerinde geçiren Suriyelilerin Türkiye’ye dönüşü başladı.

Suriyelilerin Türkiyeye dönüşü başladı

27 Ağustos 2018 14:02
Suriyelilerin Türkiye’ye dönüşü başladı - Tıkla İzle

Hatay’ın Reyhanlı ilçesi Cilvegözü Gümrük Kapısı’ndan pasaport, geçici koruma kimlik belgesi ve aldıkları randevu ile Cilvegözü Gümrük Kapısı’ndan çıkış yapan Suriyeliler, yakınları ile geçirdikleri bayram ziyaretini tamamlayarak Türkiye’ye gelmeye başladılar. 

Kurban Bayramı’nda toplam 47 bin Suriyelinin gittiği Cilvegözü Gümrük Kapısı’ndan gelen Suriyeliler yine gümrük muhafaza ve polis kontrolünden sonra Türkiye’ye giriş yapıyor. 

Suriyeliler, Kurban Bayramı için 6 Ağustos günü çıkış yapmaya başlamış ve 19 Ağustos’a kadar gidişler devam etmişti. Bugün başlayan dönüşlerin ise 30 Aralık 2018 tarihine kadar devam edeceği öğrenildi.

Ecevit Cemiloğlu

 

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