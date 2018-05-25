Suriyelilerin ülkelerine gidişlerinde yoğunluk yaşanıyor

Türk Silahlı Kuvvetleri ile Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) tarafından Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla güvenli hale getirilen başta Azez Mare, Soran, Aktarin, Çobanbey, Afrin, Carabulus ve El Bab olmak üzere Suriye’nin dört bir tarafına gitmek için Kilis’in Öncüpınar Sınır Kapısına geceden gelen Suriyeliler, kurulan çadırlarda sabahladı. 7 çadırı tamamen dolduran Suriyeliler, sabah saat 08.00’den itibaren kontrollü bir şekilde içeriye alınmaya başlandı.

Kilis Valiliğinden randevu alan yaklaşık 74 bin Suriyeliden bugün itibariyle 8 bin kişi ülkelerine giriş yaptı.

Suriyeliler arasında tartışmalar ve hırsızlık olayları yaşanıyor

Suriyeliler, çadırlarda beklerken zaman zaman sıra yüzünden tartışırken, bazı Suriyeliler, kendi ülkelerinin vatandaşlarını eşyaları ile paralarını çalmak isterken yakalıyor. Zaman zaman hırsızlık ve sıra yüzünden Suriyeliler arasında tartışmalar kavgaya dönüşüyor.

Suriyeliler eşyalarını taşımakta zorluk çekiyor

Suriyeliler ülkelerine beraberinde götürmek istedikleri eşyaları taşımakta zorluk çekerken, el arabalarıyla eşyalarını taşıyor.

Suriyeli çocuklar aşılanıyor

Suriyelilerin işlemleri Göç İdaresi İl Müdürlüğü ve polis ekiplerinin nezaretinde tamamlanırken, İl Halk Sağlığı Müdürlüğünce kurulan sağlık merkezinde, yanlarında aşı kartları bulunmayan 0-15 yaş grubundaki çocukların aşıları yapılıyor. Göç İdaresi kayıtları yapıldıktan sonra Pasaport Polisi tarafından işlemleri yapılan Suriyeliler, Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekipleri tarafından son kontrolleri yapıldıktan sonra, otobüslerle ülkelerine gönderildi.

Mehmet Ali Dağ

