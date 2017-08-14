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Suriyelilerin ülkelerine kurban bayramı için gitmelerine izin verildi

Kilis Valiliği, Suriyelilerin Kurban Bayramını ülkelerine yarından itibaren gidişlerini izin verileceği bildirildi.

Suriyelilerin ülkelerine kurban bayramı için gitmelerine izin verildi

14 Ağustos 2017 14:47

Kilis Valiliğinden yapılan açıklamada, 2017 yılı Kurban Bayramı döneminde ülkemizde geçici koruma altında bulunan Suriye vatandaşlarının Bayramlaşma amaçlı olarak Öncüpınar Kara Hudut Kapısını kullanarak ülkelerine geçişlerine izin verileceği belirtildi.

Geçişlerin düzenli ve güvenlik içerisinde gerçekleşmesi amacıyla Kilis Valiliği tarafından online randevu sistemi oluşturulduğu vurgulanan açıklamada, "Türkiye’den Suriye’ye geçmek isteyen Suriye vatandaşları, web üzerinden www.suriyedebayramlasma.com adresine girerek her bir aile üyesi için “Başvuru Formlarını” dolduracaklar ve bu formları bayramlaşma amaçlı Suriye’ye geçmek isteyen her bir aile üyesi için ayrı ayrı olmak üzere çıktısı ile birlikte geçici koruma kimlik belgeleri-pasaportlarıyla birlikte formda yer alan tarihte Öncüpınar Kara Hudut Kapısına gelebileceklerdir. Kurban Bayramı münasebetiyle Suriye vatandaşlarının Türkiye’den Suriye’deki güvenli alanlara (Azez, Mare, Soran, Aktarin, Çobanbey, Cerablus ve El Bab) geçişleri ve Türkiye’ye dönüşleri internetten edinilecek Başvuru Belgesi, pasaport, ön kayıt belgesi ve geçici koruma kimlik kartı ile sağlanacaktır. Türkiye’den Suriye’ye geçişler 15 Ağustos 2017 Salı günü 08.00’da başlayıp 30 Ağustos 2017 Çarşamba günü saat 17.00’da sona erecek. Suriye’den Türkiye’ye dönüşler ise 5 Eylül 2017 Salı günü 08.00’da başlayıp 15 Ekim 2017 Pazar günü saat 17.00’da sona erecek. Bayramlaşma amaçlı Suriye’ye hangi kara hudut kapısından çıkış yapıldı ise giriş de aynı kapıdan yapılacaktır” denildi. 


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