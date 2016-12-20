Suriye’nin El Bab kırsalı, Azez ilçesi ile Çobanbey kasabasında İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinasyonunda mültecilerin kalacak yer, battaniye, soba ve diğer ihtiyaçlarını karşıladı.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinasyonunda Suriye’nin El Bab kırsalı, Azez ilçesi ile Çobanbey kasabasında Suriyelilere, 78 köy, 10 kamp ve 20 toplama merkezinde yaşayanlar için genel ihtiyaçlar, kumanya paketi (çikolata, konserve dolma, kuru fasulye, tom balığı, bal,tereyağı, reçel çeşitleri, tahin, pekmez, üçgen peynir, ekmek,çikolatalı kuruwasan, et kavurma, konserve, konserve sulu yemek çeşitleri, zeytin, peynir , domates ,salatalık,biber, meyve çeşitleri, helva ve çerez, Yatak, battaniye, yastık., erzak, un , bakliyat, yağ , şeker , çay , makarna, çocuk bezi , tuvalet kağıdı, süt , mama , oyuncak, jeneratör, odun kömür soba, ocak ve mutfak seti,( tencere, kaşık, bardak,sürahi,tepsi, , fener, pil deterjan sabun, hijyen seti, giyecek; mont, kaban, içlik gömlek, pantolon, çorap , iç çamaşır, inşaat boyası , okul sırası , masa ve kırtasiye malzemesi, sağlık kabini , donanımlı ilk yardım dolabı ve sağlık malzemesi, baston, tekerlekli sandalye, plastik kova, leğen, sürahi, bardak ve hortum, halı, kilim dağıtıldı.

Mehmet Ali Dağ