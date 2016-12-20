Diğer
Kategoriler

Suriyelilerin yaraları sarılıyor

Kilis İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü Koordinasyonunda Türkmen mülteciler ile Suriye mültecilerin yaraları sarılıyor.

Suriyelilerin yaraları sarılıyor

20 Aralık 2016 10:21

Suriye’nin El Bab kırsalı, Azez ilçesi ile Çobanbey kasabasında İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinasyonunda mültecilerin kalacak yer, battaniye, soba ve diğer ihtiyaçlarını karşıladı.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinasyonunda Suriye’nin El Bab kırsalı, Azez ilçesi ile Çobanbey kasabasında Suriyelilere, 78 köy, 10 kamp ve 20 toplama merkezinde yaşayanlar için genel ihtiyaçlar, kumanya paketi (çikolata, konserve dolma, kuru fasulye, tom balığı, bal,tereyağı, reçel çeşitleri, tahin, pekmez, üçgen peynir, ekmek,çikolatalı kuruwasan, et kavurma, konserve, konserve sulu yemek çeşitleri, zeytin, peynir , domates ,salatalık,biber, meyve çeşitleri, helva ve çerez, Yatak, battaniye, yastık., erzak, un , bakliyat, yağ , şeker , çay , makarna, çocuk bezi , tuvalet kağıdı, süt , mama , oyuncak, jeneratör, odun kömür soba, ocak ve mutfak seti,( tencere, kaşık, bardak,sürahi,tepsi, , fener, pil deterjan sabun, hijyen seti, giyecek; mont, kaban, içlik gömlek, pantolon, çorap , iç çamaşır, inşaat boyası , okul sırası , masa ve kırtasiye malzemesi, sağlık kabini , donanımlı ilk yardım dolabı ve sağlık malzemesi, baston, tekerlekli sandalye, plastik kova, leğen, sürahi, bardak ve hortum, halı, kilim dağıtıldı. 

Mehmet Ali Dağ


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 7°C

  • Ankara

    Ankara -1°C

  • İzmir

    İzmir 10°C

  • Bursa

    Bursa 6°C

  • Trabzon

    Trabzon 8°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç