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Suriyelilerin yemek kavgasında ölü sayısı 2’ye çıktı

Gaziantep'te Suriyelilerin işlettiği bir lokantada yemek nedeniyle çıkan silahlı kavgada ölü sayısı 2’ye yükseldi.

Suriyelilerin yemek kavgasında ölü sayısı 2ye çıktı

06 Ağustos 2017 12:38

Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı Süleymanşah Mahallesi Türkmenler Caddesi'nde Suriyeli bir şahsa ait lokantada, müşteri ve çalışanlar arasında yemek nedeniyle tartışma çıkmış, sözlü tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesinin ardından bir Suriye uyruklu şahıs olay yerinde ölürken, biri Türk, diğeri Suriyeli iki kişi olayda yaralanarak Ersin Arslan Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Yaralılardan Türk olan İbrahim Tekin de yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kızarmış piliç almaya gitmişti

Kızarmış piliç almak için evden çıktığı öğrenilen 30 yaşındaki İbrahim Tekin, yakınının düğününde çıktıktan sonra evine geldi. Karsına kızarmış tavuk alacağını söyleyerek arabasıyla Suriyelilere ait olan lokantanın kapısında tavuk almak için beklerken, Suriyelilerin kavgasında kurşunların hedefi oldu. 4 yıllık evli olduğu öğrenilen Tekin’in 1.5 yaşında Ecri adında bir kızı vardı.
Hastaneden alınan İbrahim Tekin’in cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

Mehmet Bulut - Lider Olgun


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