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Suriye’nin Doğu Guta ateşkes çağrısına Rusya’dan veto

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi, acil yardımların ve tıbbi tahliyelerin yapılmasına izin vermek için Doğu Guta için yaptığı oturumdan ateşkes çağrısı çıkmadı. Rusya, tasarıyı desteklemeyeceklerini açıkladı.

Suriyenin Doğu Guta ateşkes çağrısına Rusyadan veto

23 Şubat 2018 06:40

“Milyonlarca insan BM Güvenlik Konseyinin kararını bekliyor”

BM İnsani Sorunlar ve Acil Yardım Koordinatörü Genel Sekreteri ve İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi Başkanı Mark Andrew Lowcock, Suriye Konusunda Güvenlik Konseyi Bildirgesini okudu. Cenevre'deki Özel Elçilik Ofisinin, son üç günde Doğu Gota’daki sivillerden anında mesajlaşma uygulamaları üzerine binlerce mesaj aldıklarını ve adeta yalvardıklarını ifade eden Mark Lowcock, özetle şunlara yer verdi;

“Son iki aydır, askeri operasyonlar, sivillerin sistematik bir şekilde hedef alınması sürecine dönüşmüştür. Çoğu hava baskınları kasti olarak sivil konutları hedef almıştır. Bu Konsey, Suriye halkının çektiği acılar çerçevesinde ay sonrasındaki detaylı olarak bilgilendirildi. Doğu Gota, Ortaçağ zamanlarını andıran şekilde kuşatılmıştır. Hava saldırıları, roketler, varil bombaları, kimyasal silahlar, termit bombalar, intihar eylemleri, keskin nişancılar, sivillere yönelik çift vuruş saldırıları sonucunda bu ayın başından bu yana en az 346 sivil öldü ve 900'e yakın kişi yaralandı.

Doğu Gota’da, özellikle sağlık tesislerinin hedef alınması gözümüzün önünde yaşanmış, tamamen öngörülebilir ve önlenebilir bir insani felaketin yaşayan bir örneğidir. Şam şehrinin sadece birkaç kilometre uzaktaki hastanelerde 700'den fazla insanın acilen tıbbi tahliyeye ihtiyaç duyulduğunu herkes biliyor.

Uluslararası toplumun acil ve somut olarak harekete geçmesi şarttır. İnsani yardım ve hizmetlerin derhal, güvenli, engellenmeden ve sürekli olarak verilmesini, kritik hasta ve yaralıların tahliye edilmesi ve Suriyeli halkın çektiği acıların hafifletilmesini sağlayacak şiddet durdurulmalıdır.

Savaş mağduru milyonlarca çocuk, kadın ve erkek, bu Konsey'in anlamlı bir hareketini beklemektedir.” 

Etiketler: do

 

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