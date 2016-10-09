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Suriye'nin kuzeyine hava harekatı

TSK, Türk Hava Huvvetlerine ait savaş uçakları ile Suriye'nin kuzeyine gerçekleştirilen hava harekatında 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini, DEAŞ terör örgütü mensubu teröristler tarafından silah mevzii haline getirildiği tespit edilen 3 bina ile komuta merkezi olarak kullanılan 2 binanın içindeki teröristlerle beraber imha edildiğini açıkladı.


09 Ekim 2016 11:17

TSK, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında bugün sabah saatlerinde Suriye'nin kuzeyine Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ile hava harekatı düzenlendiğini bildirdi. TSK'dan yapılan açıklamada, "Tuğhali, Barigidah, Muraygil, Rail ve Şuvayrin meskun mahallerinde keşif ve gözetleme vasıtaları ile DEAŞ terör örgütü mensubu teröristler tarafından silah mevzii haline getirildiği tespit edilen 3 bina, komuta merkezi olarak kullanılan 2 bina içindeki teröristlerle beraber toplam 5 bina; Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ile gerçekleştirilen hava harekatı sonucunda imha edilmiş, ilk görüntülerde dışarda bulunan 7 terörist de etkisiz hale getirilmiştir" denildi.

Görevini başarıyla icra eden savaş uçaklarının emniyetle üslerine döndüğü kaydedildi.

Etiketler: hava harekatı, Suriye'nin kuzeyi


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