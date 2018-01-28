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Suriye'nin sıfır noktasında asayiş uygulaması

PKK/PYD terör örgütünün kontrolünde bulunan Suriye’nin Rasulayn ilçesinin sınır komşusu olan Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde, geniş çaplı asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

Suriyenin sıfır noktasında asayiş uygulaması

28 Ocak 2018 10:59

Edinilen bilgiye göre, Ceylanpınar Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri ilçede güveni ve huzuru tesis etmek amacıyla asayiş uygulaması gerçekleştirdi.

Asayiş uygulamasına ilçede görev yapan tüm polisler katıldı. İlçenin stratejik noktalarında gerçekleştirilen uygulamada şüpheli görülen yaklaşık 200 araç aranırken, yaklaşık 300 vatandaşın da GBT sorgulaması yapıldı. Vatandaşlar uygulamadan memnun olduklarını dile getirerek polislere teşekkür ettiler. Yetkililer, ilçede huzur ve güveni tesis etmek amacıyla gerçekleştirdikleri uygulamaların devam edeceğini de sözlerine eklediler. 

Uğur Kuş

 

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