Suriye'nin sıfır noktasında asayiş uygulaması

Edinilen bilgiye göre, Ceylanpınar Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri ilçede güveni ve huzuru tesis etmek amacıyla asayiş uygulaması gerçekleştirdi.

Asayiş uygulamasına ilçede görev yapan tüm polisler katıldı. İlçenin stratejik noktalarında gerçekleştirilen uygulamada şüpheli görülen yaklaşık 200 araç aranırken, yaklaşık 300 vatandaşın da GBT sorgulaması yapıldı. Vatandaşlar uygulamadan memnun olduklarını dile getirerek polislere teşekkür ettiler. Yetkililer, ilçede huzur ve güveni tesis etmek amacıyla gerçekleştirdikleri uygulamaların devam edeceğini de sözlerine eklediler.

Uğur Kuş