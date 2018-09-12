Suriye'nin yeni anayasası Ekim'de Cenevre'de ele alınacak

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, Astana sürecinin garantör ülkeleri Türkiye, Rusya ve İran heyetleri BM Cenevre Ofisi'nde resmi görüşme gerçekleştirdi. Gerçekleşen görüşmelerin ardından Rus basınına açıklama yapan Aleksandr Lavrentiev, “Toplantıda İdlib konusu ele alındı. Bu çok karmaşık bir konu. Sivil kayıpların yaşanmaması için tüm taraflar elinden geleni yapıyor. Terör örgütleriyle sonuna kadar mücadele edilmesi gerektiğini düşünüyoruz” dedi.

“DENGELİ KOMİSYON LİSTESİ HAZIRLAYACAĞIZ”

Suriye'de oluşturulacak yeni anayasa komisyonu hakkında da bilgi veren Lavrentiev, “Hükümet ve muhalefet tarafından oluşturulacak listelerde denge konusunda mutabık kaldık. Türkiye, Rusya ve İran olarak yani 3 garantör ülke listeler üzerinde çalışmasını tamamladıktan sonra sayın Staffan de Mistura'nın nihai onayına sunacağız” şeklinde konuştu.

Anayasa komisyonu listelerinin oluşturulmaya başlandığını dile getiren Lavrentiev, “Bazı sorunlarımız ve eksikliklerimiz var. Sürecin daha iyi işlemesi için teknik ve uzmanlardan oluşan bir komisyon oluşturmaya karar verdik” ifadelerini kullandı. Sözcü ayrıca, 45 kişilik grubun yeni Suriye anayasası için çalışacağını ancak çalışma prosedürünün henüz kabul edilmediğini de sözlerine ekledi.

“İRAN VE TÜRKİYE İLE AKTİF İSTİŞARELERE DEVAM EDECEĞİZ”

Türkiye ve İran'la aktif istişarelere devam edeceklerini söyleyen Lavrentiev, “Anayasa komisyonunun çalışmalarının başarılı olması ve somut sonuçlar getirmesi bizim için çok önemli. Türkiye, Rusya, İran ve BM temsilcileri Ekim ayında Cenevre'de çalışmalara dair yeni bir toplantı yapacak. Birçok teknik konuları sonuçlandırmaya karar verdik. Böylece tüm tarafların hükümlerinin onaylanacağı bir toplantı gerçekleştireceğiz” diyerek sözlerini tamamladı.

Erhan Altıparmak