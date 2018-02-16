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Suriye’ye 24 tırlık gıda yardımı

Kayseri Müftülüğü öncülüğünde toplanan 24 tırlık gıda yardımı Kilis’ten Suriye’ye gönderildi.

Suriyeye 24 tırlık gıda yardımı

16 Şubat 2018 13:19

Yardım malzemelerinin gönderilmesi töreninde bir konuşma yapan Kilis İl Müftüsü Mahmut Karatepe, Kayseri’den gelen din görevlilerine teşekkür ettiğini ifade ederek, “Çok uzun dönemden beri 335 tır bizzat emek vererek, gayret ederek toplayarak, mazlumlara, muhtaçlara yardım olarak gönderen Kayserililere teşekkür ediyorum. Din görevlilerimizin aracılığıyla Kayserili halkımıza hayırseverlerimize şükran ve saygılarımızı sunuyorum. Kayseri’den yola çıkan 51 tırlık yardımı Öncüpınar Sınır Kapısı’ndan 24 tırını Suriye’ye gönderiyoruz. 27 tırını ise Cilvegözü Sınır Kapısı üzerinden Suriye’nin İdlib bölgesine gönderilecek”dedi.

Daha sonra yapılan dualar ile yardım tırları Suriye’ye gönderildi.

(Mehmet Ali Dağ - Lider Olgun /İHA)

 

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