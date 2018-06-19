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Suriye’ye yapılan hava saldırısından İsrail mi sorumlu?

CNN, ABD’li bir yetkiliye dayandırarak verdiği haberde Pazar günü Suriye’nin Irak sınırına yapılan ve onlarca Suriye askerinin ölümüyle sonuçlanan hava saldırısından İsrail’in sorumlu olduğunu yazdı.

Suriyeye yapılan hava saldırısından İsrail mi sorumlu?

19 Haziran 2018 17:17

Suriye devlet televizyonu, saldırının Irak-Suriye sınırındaki rejim taraftarı güçleri hedef aldığını çok sayıda kayba sebep olduğunu belirtmişti. Pazar günü yapılan hava saldırısı Irak-Suriye sınırındaki Şii milis gurubunu hedef almış ve 22 kişinin ölümüyle sonuçlanmıştı. Merkezi Londra’da bulunan Suriye İnsan Hakları Gözlem evi rejim taraftarının kaybının 52’ye ulaştığını söyledi. 

Suriye resmi haber ajansı SANA, bir askeri kaynağa dayandırdığı haberinde, saldırının El Bukamal kasabasının güneydoğusunda el Harra’yı hedef aldığını söyledi. 

Suriye devlet televizyonu Pazar günü erken saatlerde ABD liderliğindeki koalisyon güçlerine ait savaş uçaklarının ülkenin doğusundaki askeri bir mevziiyi bombaladığını haber verdi. Suriye İnsan Hakları Gözlem evi saldırıda Esad rejimi yanlısı 40 askerin öldüğünü bildirdi. Suriye devlet medyası kayıp sayısını teyit etmemekle birlikte saldırının al-Bukamal’ın güney doğusunda al-Harra’ya yapıldığını yazdı. 

ABD Merkezi Komuta (Central Command) sözcüsü Binbaşı Josh Jacques, ABD liderliğindeki hiçbir koalisyon üyesi saldırı yapmadı” dedi.  

 

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