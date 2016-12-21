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Suriye'ye yardımlar kar altında devam ediyor

İnsanlık dramının yaşandığı Suriye'deki sivillere, yoğun kar yağışı altında yardım tırlarının gönderilmesine devam ediliyor.

Suriyeye yardımlar kar altında devam ediyor

21 Aralık 2016 12:47

Esad rejimi ile Şii milislerin saldırıları altındaki Suriye'nin Halep kentinde siviller için Türkiye'den gönderilen yardımlara devam ediliyor.

Anadolu'nun dört bir yanından hayırseverler tarafından gönderilen gıda ve giyecek yardımlarının taşındığı tırlar, yoğun kar yağışı altında Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçerek sınıra yakın tampon bölgeye gidiyor.

Yardımlar, AFAD, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı koordinasyonuyla İdlib ve Halep'teki sivillere ulaştırılıyor.

Hava muhalefetine rağmen yola devam eden tır şoförleri çatışmalar nedeniyle sınırın diğer tarafında tırların bir süre bekletildiğini ancak Türk askerinin himayesinde çalıştıkları için endişe duymadıklarını kaydetti. 

Adem Karagöz - Nuri Pir


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