Kızılay, İHH, BM, Anadolu’nun dört bir yanından çeşitli sivil toplum kuruluşları, belediyeler, şirketler ve vatandaşların bağışlarıyla alınan un, giyecek, yiyecek, kömür gibi ihtiyaçlarla dolu tırlar, insanlık dramının yaşandığı Suriye’de mağdur vatandaşlara ulaştırılmak üzere yola çıkıyor. Cilvegözü Sınır Kapısı’na gelen tırlar, burada yapılan işlemlerinin ardından Suriye tarafına gönderiliyor.

Yardımlar, AFAD, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı koordinasyonuyla İdlib ve Halep’teki sivillere ulaştırılıyor.

Cilvegözü Sınır Kapısı’ndan geçen tırlar, ara bölgede yüklerini boşaltarak Türkiye’ye geri dönüyor.

Ecevit Cemiloğlu