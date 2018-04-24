Surlariçi’nin ışıkları yeniden yanacak

Yapmış olduğu yazılı açıklamada Serhat Akpınar, sözlerine “Işıklar Şehri Lefkoşamızın Değerli Sakinleri” “Işıklar Şehrimiz Lefkoşa Surlariçi’nde kuruluşu tamamlanan, 2018-2019 yılında açılacak olan yeni fakülte ve programları Lefkoşa Surlariçinin yeniden aydınlanmasına büyük bir imkân sağlıyor olacak”.dedi.

“Işıklar şehri Lefkoşa’da yeniden aydınlanacak”

Yıllarca Lefkoşa için projeler üretilmiş ancak cesaretli adımlar hükümetlerimiz ve yerel yönetimlerimiz tarafından atılamamış, Eski Lefkoşamız adeta kaderine terkedilmiştir. Yıllar öncesinin o ihtişamlı hayat dolu ışıklar kenti, Lefkoşası o geçmişi bilmeyen, o kültürü yaşamayan, “Lefkoşa’da Lefkoşayı yaşamayan” insanlarımızın ellerine terkedilmiştir. Burda en büyük hata ve yanlışı yapan aslında Lefkoşanın gerçekte öz sakinleri olmuştur. Lefkoşalarını terkederek farklı şehir ve yerleşim alanlarında ve veya surlariçinin dışında yaşamlarının devamına karar veren Lefkoşalılar ve başka ülkelere göç eden halkımız geçmişlerine sahip çıkmamışlardır. Esnaflarımız ya kaybolmuşlar ya da Surlariçinden ayrılmışlardır. Vakıflar İdaremizin kontrolünde olan konaklar, evler, yaşam ve ticari alanlar, özellikle özel vakıflara ait olan emlaklar kaderlerine bırakılmış adeta unutulmuş, kuşların ve sokak köpeklerinin yuvaları haline gelmiştir. Yerel yönetimler bütçesel yetersizlikler sebebiyle sahip oldukları emlakları kaderlerine bırakmışlardır” ifadelerini kullandı.

“Araştırma alanları aydınlanıyor”

Akpınar, bugün KAÜ’nün gerçek değerini vererek kira ve veya satın aldığı emlakların, kampüs eğitim ve araştırma alanlarını bir bir aydınlatmaya başladığını da ifade ederek, şöyle konuştu: “KAÜ bölgeye dikkat çekmiş, bazı Lefkoşalılarımız da yavaş yavaş geçmişlerini sahiplenmeye başlamıştır. Özellikle gençlerimiz, aslında o yılları, geçmişi yaşamamış olsalar da, bizlerin izinde Atalarının geçmişlerini gelecekle ilişkilendirmeye başlamıştır. Sanatçılarımız ellerindeki tüm imkânları ile Surlariçine dikkat çekebilmek için inanılmaz çalışmalar ortaya koymaktadırlar”dedi.

“Daha cesaretli olun”

Akpınar, hükümet, Lefkoşa Türk Belediyesi ve Vakıflar İdaresi’ne de seslenerek, çok daha cesaretli adımlar atmalarını istedi. Akpınar ayrıca şunları kaydetti:

“Lefkoşa Surlariçi’ni dünya kültür mirasına, bilim dünyasına süratle kazandırmalıyız. Atıyor olduğumuz adımlar desteklenmelidir. Her gün bir yaşam, iş, eğitim alanı daha aydınlanmalıdır. Doğa park alanları oluşturmalı, surlar çevresindeki parklar düzenlenmeli, çekim merkezleri artırılmalı, küçük konsept otellerin sayısal artışına imkan sağlanmalıdır. Ağırlama alanları geliştirmeli, sanat atölyeleri oluşturmalı, gençlerimizin küçük işletme alanlarına teşvikler verilmeli, atıl durumda olan vakıf ve yerel yönetimlere ait olan binalar kullanım amaçlarına göre restore edilmeli, Lefkoşa’nın geçmişte, bisikletlerle kendi içinde yaşadığı, dünyanın kültür mirasının en güzel örneklerinden biri olduğu tüm dünyaya haykırılmalıdır.

Ayrıca Serhat Akpınar; tüm görüşlerinizi benle paylaşabilir, olumlu olumsuz eleştirilerinizi aktarabilirsiniz. Işıklar Şehri Lefkoşamız için.” şekinde sözlerine son verdi.