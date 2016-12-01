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Surların içindeki tarihi ev yandı

Bursa'da tarihi surların içinde kalan ve Hisar Arkeopark bölgesinin hemen yanıbaşındaki iki katlı ahşap ev kimliği belirsiz bir kişi tarafından yakıldı.

Surların içindeki tarihi ev yandı

01 Aralık 2016 11:33
Surların içindeki tarihi ev yandı - Tıkla İzle

Alınan bilgiye göre, merkez Osmangazi İlçesi Alaaddinbey Mahallesi 2.Tahtalı Sokak'ta Feridun Uçak'ın kiracı olarak yaşadığı evde sabah 06.30 sıralarında yangın çıktı. Uçak, bacağı kırıldığı için 4 gündür evinde olmadığını, komşuların haber vermesiyle eve geldiğini söyledi.
Görgü tanıkları, yangının başlamasıyla bir kişinin evden çıktığını gördüklerini söylediler. Alevler yandaki diğer ahşap evlere sıçramadan söndürülürken, iki katlı evdeki yangın 2 saatlik çalışmayla tamamen söndürüldü.
Ev kullanılmaz hale gelirken, mahalle sakinleri bölgede çok sayıda ahşap ve metruk ev bulunduğunu, surların dibinden bu evlere girebilen bağımlı kişilerin burada ateş yaktığını ve uyuşturucu kullandığını öne sürdüler.
Polis ise yangını çıkardığı öne sürülen kişiyi bulmak için arkeoparkın güvenlik kamerasını incelemeye aldı. 


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