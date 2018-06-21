Surlu kadınlar Cumhurbaşkanı ile bir araya gelmek istiyor

Diyarbakır'da kadınlara yönelik yapmış olduğu sosyal sorumluluk projeleri ile tanınan Mukaddes Tanılır Evsen, Surlu kadınlar olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret edip projelerini sunmak istediklerini belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a büyük sevgi duyduklarını söyleyen Evsen, "7 Haziran 2015 seçimlerinden hemen sonra Diyarbakır'ın Merkez Sur ilçesinde terör örgütü tarafından başlatılan çukur eylemlerinde özellikle 6 mahalle çok büyük zararlar gördü. Burada yaşayan vatandaşlarımız ilin diğer ilçelerine göç ederek yaşama tutunmaya çalıştılar. Tabii ki bir o kadar bu göç olayı beraberinde maddi ve manevi külfetleri de getirdi. Hamd olsun devletimiz her konuda desteğini biz Diyarbakırlı kadınlar üzerinde hiç eksik etmedi. Bu çukur eylemlerinde en fazla etkilenen kesim maalesef kadın ve çocuklarımız oldu. Bu durum bizleri fazlasıyla etkiledi bizler de kadınlarımızla ile sık sık bir araya geldik ve çeşitli etkinlerle onlara moral ve motivasyon kaynağı olmaya gayret ettik" dedi.

"Terör mağduru kadınlarımızın tek isteği cumhurbaşkanımız ile görüşmek"

Çukur eylemlerinde etkilenen terör mağduru aileler ile bir aile olduklarını belirten Evsen, "Kadınlarımızın en büyük isteği Cumhurbaşkanımızla bir araya gelmek ve kendisiyle görüşmektir. Terör mağduru bayanlarımızın hikâyeleri bizleri derinden maalesef etkilemektedir. Ve biliyoruz ki bizlerin tek umudu Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bir örnek vermem gerekirse, Ayşe Dolaş isimli bir kadınımız, çatışma ortasında kaldıklarını, yanlarına hiç bir şey almadan canlarını zor kurtararak olayın yaşandığı yerden ayrıldıklarını tekrar evlerine döndüklerinde evlerinin harabeye döndüğünü ve yıkıntılar arasında dolaşırken yerde çocukluğundan beri okuduğu Kur'an-ı Kerimi görüyor Kurşun izleriyle delik deşik olan Kur'an-ı Kerimi alarak virane olan evinden ayrıldığını bizlere hıçkırarak anlatıyor. Ve bu terör mağduru kadınımızın tek istediği bu Kur'an-ı Kerimi Cumhurbaşkanımıza eliyle sunmak ve Kendisinden yerine yeni bir Kur'an- Kerim almaktır" şeklinde konuştu.