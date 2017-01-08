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Sürmene’deki yangınla ilgili iddialara net cevap

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Sürmene’de çıkan yangınla ilgili, “Bu alanların kesinlikle başka bir maksatla kullandırılması söz konusu olamaz. Ağaçlandırma mevsiminde buralarda fidanlar toprakla buluşacak” dedi.

Sürmenedeki yangınla ilgili iddialara net cevap

08 Ocak 2017 17:44

Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Trabzon’un Sürmene ilçesi Çamburnu mevkiinde çıkan orman yangını ile ilgili açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Çamburnu mevkiinde çıkan orman yangınının bu sabah saat 05.00’de tamamen söndürüldüğü ve 40’ı itfaiye personeli olmak üzere 120 personelin yangın söndürme çalışmalarına katıldığı belirtildi. Konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle:

“Dün gece saat 23.15’te başlayan orman yangınına ilk müdahale saat 23.35’te yapılmıştır. Yangına çevre illerden gelen arazözlerle birlikte 13 arazöz müdahale etmiştir. Bu arazözlerin 5’i Trabzon Orman Bölge Müdürlüğü’nden 4 adedi Amasya, 4 adedi ise Giresun Orman Bölge Müdürlüğü’nden gelmiştir. Ayrıca orman yangını söndürme çalışmalarına 8 adet hizmet aracı ve 6 adedi Trabzon Büyükşehir Belediyesi, 3 adedi ise Rize Belediyesinden olmak üzere 9 itfaiye aracı destek vermiştir. 25 hektar örtü yangını çıkmıştır. Boylu ağaçlar canlılığını kaybetmemiş olup, alt tabakadaki çalı çırpı maki formasyonu zarar görmüştür.”

İDDİALARA YALANLAMA

Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu, Sürmene Çamburnu yangınının çok büyük alanlara yayılmadan söndürüldüğünü belirterek, şunları söyledi:

“Trabzon Büyükşehir ve Rize belediyelerimize de verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyorum. Bu alanların kesinlikle başka bir maksatla kullandırılması söz konusu olamaz. Zaten böyle bir şey kanunen de yasak. Yangının gerçekleştiği alanları en kısa sürede ağaçlandırma için hazırlayacağız ve ağaçlandırma mevsiminde buralarda fidanlar toprakla buluşacak. Yani yanan alanlar aynı yıl tekrar ağaçlandırılacak. Başka maksatlarla kullanılmayacak.”

Etiketler: Sürmene, yangın


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